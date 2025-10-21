Liverpool rusza po następcę Salaha! Muszą zapłacić 75 milionów

Liverpool wytypował piłkarza, który ma zastąpić Mohameda Salaha. Jak poinformował serwis The iPaper na radarze znalazł się Antoine Semenyo. Transfer jest możliwy już w styczniu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Antoine Semenyo ma przenieść się do Liverpoolu. Widzą w nim następcę Salaha

Mohamed Salah w poprzednim sezonie przedłużył kontrakt z Liverpoolem o kolejne dwa lata do czerwca 2027 roku. Mimo to The Reds muszą mieć na uwadze, że Egipcjanin w najbliższej przyszłości pożegna się z klubem. O ile nie zostanie sprzedany latem przyszłego roku, to prawdopodobnie kampania 2026/2027 będzie jego ostatnią na Anfield Road. Dlatego też włodarze klubu myślą o znalezieniu następcy.

W porównaniu do poprzednich rozgrywek w aktualnie trwającym sezonie Salah nie imponuje aż tak skutecznością. Na ten moment ma jedynie 3 gole i 3 asysty w 11 spotkaniach. Z informacji The iPaper wynika, że spadek formy 33-latka wywołał niepokój w klubie.

Liverpool coraz poważniej myśli o sprowadzeniu następcy reprezentanta Egiptu. W grę wchodzi nawet transfer w zbliżającym się okienku, które otworzy się 1 stycznia. Zawodnik, który ma zastąpić Mohameda Salaha to Antoine Semenyo, czyli piłkarz Bournemouth.

Mistrz Anglii nie musi obawiać się zaporowych żądań ze strony Bournemouth. Wszystko za sprawą klauzuli odstępnego zapisanej w kontrakcie zawodnika z Ghany. Mowa o kwocie na poziomie 75 milionów funtów. Wisienki chcą go zatrzymać, ale gdy ktoś wyłoży wspomnianą sumę, a Smenyo będzie chciał odejść, nie będą mieć argumentów, aby przekonać go do pozostania.

Semenyo w tym sezonie wystąpił w 8 meczach Premier League, w których zdobył 6 goli i zanotował 3 asysty.