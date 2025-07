Liverpool rozpoczął rozmowy z gwiazdorem Realu Madryt. Hit!

Liverpool rozpoczął już długo wyczekiwane i zapowiadane rozmowy z Realem Madryt ws. transferu Rodrygo. The Reds są faworytem w walce o gwiazdora, o czym donosi ESPN.

Andrew Orchard sports photography Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool rozpoczął negocjacje ws. Rodrygo

Liverpool tego lata jest prawdziwy królem polowania na rynku transferowym. The Reds sprowadzili do swojego zespołu dwie supergwiazdy z Bayeru Leverkusen. Chodzi oczywiście o Floriana Wirtza oraz Jeremiego Frimponga. Pomimo faktu, że obaj ci piłkarze kosztowali już zespół słono, to nadal władze klubu mają zamiar przeprowadzić kolejne transfery. Przede wszystkim mówi się o ofensywie.

W ostatnim czasie bardzo dużo spekulacji łączących Liverpool z transferem Rodrygo. Teraz ta sprawa nabiera tempa. Według informacji przekazanych przez serwis „ESPN”, Liverpool rozpoczął już negocjacje z Realem Madryt na temat transferu Rodrygo. Zespół z Anfield jest faworytem do pozyskania supergwiazdora Królewskich. Ostatnio mówiło się, że transfer ten może kosztować nawet 130 milionów euro.

Rodrygo w minionym sezonie rozegrał dla Realu Madryt łącznie 54 spotkania, w których zdobył 14 goli oraz zanotował 11 asyst. W obecnych rozgrywkach ma na koncie już trzy mecze – podczas Klubowych Mistrzostwach Świata – i jedną asystę w tych rozgrywkach. 24-letni reprezentant Brazylii wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 90 milionów euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

