Barcelona zdradzona! Gwiazdor prowadzi rozmowy z Realem Madryt

Barcelona stara się pozyskać Luisa Diaza. Okazuje się jednak, że piłkarz Liverpoolu na pierwszym miejscu stawia Real Madryt, choć nie ma szans na transfer do Królewskich, o czym donosi "El Nacional".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Luis Diaz wolałby trafić do Realu

Barcelona intensywnie od kilku tygodni, a nawet miesięcy pracuje nad pozyskaniem nowego skrzydłowego. Przez długi czas wydawało się, że zostanie nim Nico Williams, ale Hiszpan na ostatnim etapie transakcji się rozmyślił. Dlatego w grze pojawiło się kilka innych nazwisk. Wśród nich przede wszystkim mówi się o Luisie Diazie z Liverpoolu, który na brak zainteresowania nie może narzekać. Teraz jednak na jaw wyszły inne informacje o Kolumbijczyku.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Luis Diaz wolałby kontynuować swoją karierę w Realu Madryt i przenieść się właśnie do tego klubu. Co więcej, sam gwiazdor Liverpoolu oraz jego agent skontaktowali się nawet z Królewskimi, ale odpowiedź była prosta: nie jesteśmy zainteresowani nowym graczem na tę pozycję. Tym samym przez fakt, że Diaz ma zamknięte drzwi do Realu Madryt, rozmawia teraz z Barceloną o transferze.

Luis Diaz w minionym sezonie rozegrał dla Liverpoolu w sumie 50 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował osiem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-letniego reprezentanta Kolumbii na 70 milionów euro. Ofensywny gracz ma na swoim koncie ponad 100 spotkań w Premier League.

