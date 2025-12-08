Liverpool nie zamierza czekać i już zimą może sprowadzić nowego defensora. Celem The Reds jest sprowadzenie Nico Schlotterbecka. Anglicy przeprowadzili już wstępne rozmowy z gwiazdą Borussii Dortmund - przekazuje "TEAMtalk".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Nico Schlotterbeck i Liverpool prowadzą rozmowy

Liverpool znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji. Wyniki są poniżej oczekiwań, postawa drużyny również, a dodatek narasta konflikt na linii Arne Slot – Mohamed Salah. The Reds latem dokonali wielu wzmocnień, wydając mnóstwo pieniędzy, ale braki kadrowe sprawiają, że zimowe okienko również będzie niezwykle aktywne na Anfield Road. Zwłaszcza, że celem jest pozyskanie nowego stopera.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Liverpool nie ma zamiaru czekać i chce już uprzedzić konkurencję. Od dawna w kręgu zainteresowań mistrzów Anglii znajduje się Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund. Jak się okazuje, władze z Anfield Road rozpoczęły właśnie rozmowy z otoczeniem reprezentanta Niemiec.

Nico Schlotterbeck jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Defensor jest czołowym graczem na swojej pozycji w Bundeslidze, przez co interesuje się nim nie tylko Liverpool. Ostatnio reprezentanta Niemiec był łączony również z FC Barceloną oraz Realem Madryt. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje zawodnik z Signal Iduna Park.

Nico Schlotterbeck w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Niemiecki stoper zdołał strzelić jednego gola, a także zaliczył dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 40 milionów euro.