Liverpool rozbił bank! Prawie 483 miliony euro na transfery

Liverpool – podsumowanie transferów przed sezonem 2025/2026
Liverpool w tym sezonie nie ma zamiaru oglądać się na konkurencję i po przeprowadzeniu genialnych transferów tego lata wyrasta na głównego kandydata do zdobycia mistrzostwa Anglii oraz zagrania przynajmniej w finale Ligi Mistrzów. Aby udało się to zrealizować będzie trzeba jednak przejść sporą drogę i mieć mimo wszystko trochę szczęścia. Niemniej w zakończonym okresie transferowym zrobiono wszystko, aby ryzyko niepowodzenia zminimalizować.
Najgłośniejszym transferem tego lata w szeregach The Reds jest oczywiście sprowadzenie Alexandra Isaka, który za kwotę 145 milionów euro przeniósł się na Anfield Road. Długo trwała transferowa saga związana z jego odejściem z Newcastle, ale finalnie się to udało i z całą pewnością można przyznać, że ruch ten pokazuje wielką siłę możliwości Liverpoolu.
Nie jest to jednak jedyny transfer, który kosztował władze zespołu obecnego mistrza Anglii ponad 100 milionów euro. Taką kwotę zapłacić trzeba było za Floriana Wirtza, który dokładnie kosztował 125 milionów euro. Nico mniej – ale nadal sporo – zapłacono za Hugo Ekitike. Milos Kerkez oraz Jeremie Frimpong kosztowali w okolicach 40 milionów euro, a utalentowany Giovanni Leoni nieco ponad 30.
Z klubem pożegnało się jednak także kilku wartościowych graczy. Mowa tu m.in. o Trencie Alexandrze-Arnoldzie, który trafił do Realu Madryt. Poza tym z zespołem pożegnał się także Luis Diaz oraz Darwin Nunez. Niemniej piłkarze, którzy ich zastąpili z pewnością wnoszą do składu więcej, co widać już po pierwszych meczach tego sezonu.
Liverpool FC – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Alexander Isak
|napastnik
|Newcastle United
|145 milionów euro
|Florian Wirtz
|ofensywny pomocnik
|Bayer Leverkusen
|125 mln euro
|Hugo Ekitike
|napastnik
|Eintracht Frankfurt
|95 mln euro
|Milos Kerkez
|lewy obrońca
|Bournemouth
|46,90 mln euro
|Jeremie Frimpong
|prawy obrońca
|Bayer Leverkusen
|40 mln euro
|Giovanni Leoni
|środkowy obrońca
|Parma
|31 mln euro
|Freddie Woodman
|bramkarz
|Preston
|wolny transfer
Liverpool FC – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Luis Diaz
|lewy napastnik
|Bayern Monachium
|70 mln euro
|Darwin Nunez
|środkowy napastnik
|Al-Hilal
|53 mln euro
|Jarrel Quansah
|środkowy obrońca
|Bayer Leverkusen
|35 mln euro
|Ben Doak
|prawy napastnik
|AFC Bournemouth
|23,20 mln euro
|Caioimhin Kelleher
|bramkarz
|Brentford
|14,80 mln euro
|Trent Alexander-Arnold
|prawy obrońca
|Real Madryt
|10 mln euro
|Tyler Morton
|defensywny pomocnik
|Olympique Lyon
|10 mln euro
|Nat Phillips
|środkowy obrońca
|West Bromwich Albion
|3,50 mln euro
|Vitezslav Jaros
|bramkarz
|Ajax
|wypożyczenie
|Harvey Davies
|bramkarz
|Crawley Town
|wypożyczenie
|Konstantinos Tsimikas
|lewy obrońca
|AS Roma
|wypożyczenie
|Harvey Elliott
|ofensywny pomocnik
|Aston Villa
|wypożyczenie
Bilans transferowy Liverpoolu
- Nowi zawodnicy: 7
- Odejścia z klubu: 12
- Wydatki na transfery: 482,9 mln euro
- Zarobki na transferach: 219,5 mln euro
Liverpool – transferowe pogłoski
W ostatnich dniach okienka transferowego miało dojść do jeszcze jednej transferowej bomby z udziałem Liverpoolu. The Reds chcieli pozyskać Marca Guehi’ego z Crystal Palace. Transfer jednak wysypał się na ostatniej prostej, bowiem sam defensor miał już nawet nagrany pożegnalny filmik ze swoim obecnym zespołem.