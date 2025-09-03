Liverpool rozbił bank! Prawie 483 miliony euro na transfery

Liverpool tego lata właściwie rozbił transferowy bank. The Reds w sumie na nowe gwiazdy wydali prawie 483 miliony euro. Te wzmocnienia mają pomóc wygrać Ligę Mistrzów i Premier League.

News Images LTD / Alamy

Liverpool – podsumowanie transferów przed sezonem 2025/2026

Liverpool w tym sezonie nie ma zamiaru oglądać się na konkurencję i po przeprowadzeniu genialnych transferów tego lata wyrasta na głównego kandydata do zdobycia mistrzostwa Anglii oraz zagrania przynajmniej w finale Ligi Mistrzów. Aby udało się to zrealizować będzie trzeba jednak przejść sporą drogę i mieć mimo wszystko trochę szczęścia. Niemniej w zakończonym okresie transferowym zrobiono wszystko, aby ryzyko niepowodzenia zminimalizować.

Najgłośniejszym transferem tego lata w szeregach The Reds jest oczywiście sprowadzenie Alexandra Isaka, który za kwotę 145 milionów euro przeniósł się na Anfield Road. Długo trwała transferowa saga związana z jego odejściem z Newcastle, ale finalnie się to udało i z całą pewnością można przyznać, że ruch ten pokazuje wielką siłę możliwości Liverpoolu.

Nie jest to jednak jedyny transfer, który kosztował władze zespołu obecnego mistrza Anglii ponad 100 milionów euro. Taką kwotę zapłacić trzeba było za Floriana Wirtza, który dokładnie kosztował 125 milionów euro. Nico mniej – ale nadal sporo – zapłacono za Hugo Ekitike. Milos Kerkez oraz Jeremie Frimpong kosztowali w okolicach 40 milionów euro, a utalentowany Giovanni Leoni nieco ponad 30.

Z klubem pożegnało się jednak także kilku wartościowych graczy. Mowa tu m.in. o Trencie Alexandrze-Arnoldzie, który trafił do Realu Madryt. Poza tym z zespołem pożegnał się także Luis Diaz oraz Darwin Nunez. Niemniej piłkarze, którzy ich zastąpili z pewnością wnoszą do składu więcej, co widać już po pierwszych meczach tego sezonu.

Liverpool FC – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Alexander Isak napastnik Newcastle United 145 milionów euro Florian Wirtz ofensywny pomocnik Bayer Leverkusen 125 mln euro Hugo Ekitike napastnik Eintracht Frankfurt 95 mln euro Milos Kerkez lewy obrońca Bournemouth 46,90 mln euro Jeremie Frimpong prawy obrońca Bayer Leverkusen 40 mln euro Giovanni Leoni środkowy obrońca Parma 31 mln euro Freddie Woodman bramkarz Preston wolny transfer Kwoty według: Transfermarkt

Liverpool FC – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Luis Diaz lewy napastnik Bayern Monachium 70 mln euro Darwin Nunez środkowy napastnik Al-Hilal 53 mln euro Jarrel Quansah środkowy obrońca Bayer Leverkusen 35 mln euro Ben Doak prawy napastnik AFC Bournemouth 23,20 mln euro Caioimhin Kelleher bramkarz Brentford 14,80 mln euro Trent Alexander-Arnold prawy obrońca Real Madryt 10 mln euro Tyler Morton defensywny pomocnik Olympique Lyon 10 mln euro Nat Phillips środkowy obrońca West Bromwich Albion 3,50 mln euro Vitezslav Jaros bramkarz Ajax wypożyczenie Harvey Davies bramkarz Crawley Town wypożyczenie Konstantinos Tsimikas lewy obrońca AS Roma wypożyczenie Harvey Elliott ofensywny pomocnik Aston Villa wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Liverpoolu

Nowi zawodnicy: 7

7 Odejścia z klubu: 12

12 Wydatki na transfery: 482,9 mln euro

482,9 mln euro Zarobki na transferach: 219,5 mln euro

Liverpool – transferowe pogłoski

W ostatnich dniach okienka transferowego miało dojść do jeszcze jednej transferowej bomby z udziałem Liverpoolu. The Reds chcieli pozyskać Marca Guehi’ego z Crystal Palace. Transfer jednak wysypał się na ostatniej prostej, bowiem sam defensor miał już nawet nagrany pożegnalny filmik ze swoim obecnym zespołem.