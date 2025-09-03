Liverpool rozbił bank! Prawie 483 miliony euro na transfery

15:16, 3. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Liverpool tego lata właściwie rozbił transferowy bank. The Reds w sumie na nowe gwiazdy wydali prawie 483 miliony euro. Te wzmocnienia mają pomóc wygrać Ligę Mistrzów i Premier League.

Arne Slot
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool – podsumowanie transferów przed sezonem 2025/2026

Liverpool w tym sezonie nie ma zamiaru oglądać się na konkurencję i po przeprowadzeniu genialnych transferów tego lata wyrasta na głównego kandydata do zdobycia mistrzostwa Anglii oraz zagrania przynajmniej w finale Ligi Mistrzów. Aby udało się to zrealizować będzie trzeba jednak przejść sporą drogę i mieć mimo wszystko trochę szczęścia. Niemniej w zakończonym okresie transferowym zrobiono wszystko, aby ryzyko niepowodzenia zminimalizować.

Najgłośniejszym transferem tego lata w szeregach The Reds jest oczywiście sprowadzenie Alexandra Isaka, który za kwotę 145 milionów euro przeniósł się na Anfield Road. Długo trwała transferowa saga związana z jego odejściem z Newcastle, ale finalnie się to udało i z całą pewnością można przyznać, że ruch ten pokazuje wielką siłę możliwości Liverpoolu.

Nie jest to jednak jedyny transfer, który kosztował władze zespołu obecnego mistrza Anglii ponad 100 milionów euro. Taką kwotę zapłacić trzeba było za Floriana Wirtza, który dokładnie kosztował 125 milionów euro. Nico mniej – ale nadal sporo – zapłacono za Hugo Ekitike. Milos Kerkez oraz Jeremie Frimpong kosztowali w okolicach 40 milionów euro, a utalentowany Giovanni Leoni nieco ponad 30.

Z klubem pożegnało się jednak także kilku wartościowych graczy. Mowa tu m.in. o Trencie Alexandrze-Arnoldzie, który trafił do Realu Madryt. Poza tym z zespołem pożegnał się także Luis Diaz oraz Darwin Nunez. Niemniej piłkarze, którzy ich zastąpili z pewnością wnoszą do składu więcej, co widać już po pierwszych meczach tego sezonu.

Liverpool FC – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Alexander IsaknapastnikNewcastle United145 milionów euro
Florian Wirtzofensywny pomocnikBayer Leverkusen125 mln euro
Hugo EkitikenapastnikEintracht Frankfurt95 mln euro
Milos Kerkezlewy obrońcaBournemouth46,90 mln euro
Jeremie Frimpongprawy obrońcaBayer Leverkusen40 mln euro
Giovanni Leoniśrodkowy obrońcaParma31 mln euro
Freddie WoodmanbramkarzPrestonwolny transfer
Kwoty według: Transfermarkt

Liverpool FC – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Luis Diazlewy napastnikBayern Monachium70 mln euro
Darwin Nunezśrodkowy napastnikAl-Hilal53 mln euro
Jarrel Quansahśrodkowy obrońcaBayer Leverkusen35 mln euro
Ben Doakprawy napastnikAFC Bournemouth23,20 mln euro
Caioimhin KelleherbramkarzBrentford14,80 mln euro
Trent Alexander-Arnoldprawy obrońcaReal Madryt10 mln euro
Tyler Mortondefensywny pomocnikOlympique Lyon10 mln euro
Nat Phillipsśrodkowy obrońcaWest Bromwich Albion3,50 mln euro
Vitezslav JarosbramkarzAjaxwypożyczenie
Harvey DaviesbramkarzCrawley Townwypożyczenie
Konstantinos Tsimikaslewy obrońcaAS Romawypożyczenie
Harvey Elliottofensywny pomocnik Aston Villawypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Liverpoolu

  • Nowi zawodnicy: 7
  • Odejścia z klubu: 12
  • Wydatki na transfery: 482,9 mln euro
  • Zarobki na transferach: 219,5 mln euro

Liverpool – transferowe pogłoski

W ostatnich dniach okienka transferowego miało dojść do jeszcze jednej transferowej bomby z udziałem Liverpoolu. The Reds chcieli pozyskać Marca Guehi’ego z Crystal Palace. Transfer jednak wysypał się na ostatniej prostej, bowiem sam defensor miał już nawet nagrany pożegnalny filmik ze swoim obecnym zespołem.

