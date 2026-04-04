Liverpool robi rewolucję. Slot zostaje, ale ośmiu piłkarzy na wylocie

Liverpool rozgrywa słaby sezon, a efektem ma być rewolucja w nadchodzące lato. Daily Star informuje, że Arne Slot zostanie, lecz ośmiu piłkarzy może odejść. Na wylocie jest m.in. Alexis Mac Allister.

Liverpool wystawił ośmiu zawodników na listę transferową. Rewolucja!

Liverpool nie ma szans na obronę mistrzostwa Anglii. Odpadli również z Carabao Cup, a także z Pucharu Anglii. Jedyna szansa na uratowanie sezonu to Liga Mistrzów, lecz przed dwumeczem z Paris Saint-Germain panują kiepskie nastroje. The Reds są bez formy, co potwierdziła porażka z Manchesterem City (0:4). Bez cienia wątpliwości w nadchodzące lato na Anfield Road będzie rewolucja kadrowa.

Daily Star informuje, że The Reds zaplanowali wietrzenie szatni po zakończeniu sezonu. Co ciekawe, na stanowisku trenera ma pozostać Arne Slot, który był pod sporą presją w ostatnich miesiącach. Niektóre media w Anglii pisały nawet o możliwym zwolnieniu.

W klubie miała zapaść decyzja, że aż ośmiu zawodników znalazło się na liście transferowej. Na pewno odejdzie Mohamed Salah. Oprócz niego pożegnać się z klubem mogą również: Ibrahima Konate, Cody Gakpo, Alexis Mac Allister, Andrew Robertson, Curtis Jones, Joe Gomez i Federico Chiesa. Obecni jeszcze mistrzowie Anglii rozważą każdą ofertę, która wpłynie na wymienionych piłkarzy.

Ostatnia część sezonu będzie kluczowa dla przyszłości Liverpoolu. Wciąż mają szansę awansować do przyszłorocznej Ligi Mistrzów, jeśli skończą rozgrywki w TOP4. Obecnie mają na swoim koncie 49 punktów i zajmuja 5. miejsce. Starta do TOP4 wynosi 5 oczek.