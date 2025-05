Liverpool robi miejsce dla Wirtza. Gwiazda trafiła na listę transferową

Florian Wirtz jest o krok od dołączenia do Liverpoolu. The Reds muszą zrobić mu miejsce w kadrze. Z informacji The Mirror wynika, że na listę transferową trafił Darwin Nunez, który opuści klub latem.

Źródło: The Mirror

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Darwin Nunez pożegna się z Liverpoolem w nadchodzące lato

Liverpool po zdobyciu 20. w historii mistrzostwa Anglii skupił się na wzmocnieniach przed następnym sezonem. O dziwo The Reds są bardzo aktywni na rynku transferowym. Jeśli sprawdzi się to, o czym piszą czołowi dziennikarze, to drużynę wzmocni trzech nowych zawodników. Wśród nich ma być Milos Kerkez, Jeremie Frimpong i Florian Wirtz.

W przypadku reprezentanta Niemiec finalizacja transakcji wydaje się być bliska. Liverpool decydując się na jego transfer, pobije rekord, bowiem zapłaci ok. 150 milionów euro. Tak duży wydatek wiąże się z tym, że aby zbilansować budżet, ktoś będzie musiał odejść.

Tym zawodnikiem ma być Darwin Nunez. Tamtejsza prasa już od dłuższego czasu łączy Urugwajczyka ze zmianą klubu. Według najnowszych doniesień serwisu The Mirror po sfinalizowaniu transferu Floriana Wirtza Liverpool skupi się na sprzedaży Nuneza.

Napastnik najczęściej łączony jest z przeprowadzką do Saudi Pro League. Takie kluby jak Al-Nassr, Al-Ittihad czy Al-Ettifaq oferują mu bardzo lukratywne warunki kontraktu. Nie brakuje również plotek o możliwym przejściu do Serie A czy La Ligi.

Nunez został piłkarzem Liverpoolu latem 2022 roku, gdy zaliczył fantastyczny sezon w barwach Benfiki. Na boiskach Premier League nie był jednak w stanie utrzymać wysokiego poziomu, przez co wielu uznało go za niewypał transferowy. Łącznie w koszulce The Reds wystąpił w 143 meczach, zdobywając w nich 40 goli.