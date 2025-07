Rashford coraz bliżej Barcelony! Hiszpanie piszą o klauzuli-koszmarze

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

FC Barcelona może zostać ukarana finansowo

FC Barcelona obrała sobie na letnie okno transferowe cel w postaci pozyskania nowego zawodnika do ofensywy. Nie udało się sprowadzić Nico Williamsa z Athletic Bilbao ani Luisa Diaza z Liverpoolu. Fani mistrza Hiszpanii wierzą, że uda się w końcu sfinalizować transfer reprezentanta Anglii. Tymczasem ciekawe informacje podało COPE.

Katalończycy mają wypożyczyć Marcusa Rashforda do końca czerwca 2026 roku. Tymczasem, według dziennikarza Miguela Rico, jeśli Barcelona nie skorzysta z opcji wykupu zawodnika, klub będzie musiał zapłacić odszkodowanie w wysokości pięciu milionów euro.

Rashford, aby dołączyć do ekipy z La Liga, zgodził się na 30-procentową obniżkę pensji. Mimo to Anglik i tak będzie mógł liczyć na zarobki rzędu 14 milionów euro rocznie. Wykup zawodnika miałby kosztować klub z ligi hiszpańskiej 30–35 milionów euro.

Rashford to wychowanek akademii piłkarskiej Manchesteru United. W ostatnim sezonie przez pół roku był wypożyczony do Aston Villi. Obecna umowa zawodnika z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Z kolei rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na 50 milionów euro.

W poprzedniej kampanii Rashford rozegrał łącznie 41 meczów – strzelił 11 goli i zanotował dziewięć asyst.

Czytaj także: Fani Barcelony czekają, budowa trwa. Kiedy zostanie otwarte Camp Nou?