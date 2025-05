Liverpool chce zatrzymać gwiazdę. Barcelona marzy o jego transferze

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Luis Diaz marzeniem Barcelony, Liverpool usiądzie z gwiazdą do rozmów

Liverpool został mistrzem Anglii w sezonie 2024/2025. Podopieczni Arne Slota okazali się bezkonkurencyjni w Premier League, sięgając po 20. w historii tytuł. Tym samym zrównali się z Manchesterem United pod względem największej ilości zdobytych mistrzostw.

Mimo to w przyszłym sezonie w kadrze Liverpoolu dojdzie do kilku zmian. Wiadomo już, że z klubu odejdzie Trent Aelxander-Arnold. Natomiast pod znakiem zapytania stoi przyszłość kilku ciekawych zawodników. Między innymi w tym gronie znajduje się Darwin Nunez, który łączony jest z Napoli oraz Luis Diaz, o którego mocno zabiega FC Barcelona.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jakiś czas temu w hiszpańskiej prasie pojawiły się informacje, że FC Barcelona umieściła Kolumbijczyka na szczycie listy życzeń. Szczególnie zdeterminowany, aby pozyskać piłkarza miał być dyrektor sportowy klubu – Deco.

Nowe informacje ws. przyszłości skrzydłowego przekazał serwis TBR Football. Ich zdaniem Liverpool nie chce dopuścić do rozstania, więc planuje rozmowy kontraktowe ws. przedłużenia umowy. Do spotkania ma dojść po zakończeniu sezonu. Obecny kontrakt wiąże reprezentanta Kolumbii z klubem z Anfield Road do 2027 roku.

Luis Diaz trafił do Liverpoolu w styczniu 2022 roku z FC Porto za ponad 50 mln euro. Od tej pory rozegrał łącznie 145 meczów, w których zdobył 40 goli i zaliczył 23 asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 85 milionów euro.