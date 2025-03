fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona ma plan na transfer Diaza

Barcelona walczy w tym sezonie o najwyższe cele. Zdobyła już Superpuchar Hiszpanii, a ponadto pozostaje w grze o mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Ligę Mistrzów. Hansi Flick wykonuje świetną pracę mimo wyraźnych braków kadrowych – z tego względu władze klubu już teraz pracują nad wzmocnieniami. Planują ruchy, które mają dojść do skutku w trakcie letniego okienka transferowego.

Jednym z priorytetów jest wzmocnienie ofensywy. W tym sezonie króluje tercet Yamal – Lewandowski – Raphinha, który raczej nie ma zmienników o odpowiedniej jakości. Barcelona chciałaby sprowadzić piłkarza, który będzie z nimi konkurować o miejsce w składzie. Absolutnym marzeniem jest Alexander Isak, ale ze względów finansowych nie ma szans na pozyskanie go podczas kolejnego okienka. Deco przymierza się więc do transferu Luisa Diaza, który od dawna znajduje się na jego liście życzeń.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Gwiazdor Liverpoolu wyróżnia się znakomitym wyszkoleniem technicznym, szybkością oraz wszechstronnością. W dodatku Barcelona byłaby w stanie przeprowadzić tę operację pod kątem finansowym. “Sport” informuje, że powstał nawet plan, który ma pomóc w sfinalizowaniu tej hitowej transakcji. Uważa się, że cała kwota transferu wyniosłaby około 75 milionów euro.

Barcelona chce przekonać Liverpool do transferu. Umowa Diaza obowiązuje do 2027 roku, co oznacza, że po kolejnym sezonie gigant z Anfield musiałby go sprzedać po promocyjnej cenie. Blaugrana jest w stanie zaoferować więcej, byle tylko mieć go u siebie już tego lata.

Diaz w tym sezonie uzbierał 13 bramek i 5 asyst w 41 występach.