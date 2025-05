Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool chce Floriana Wirtza. W grze też Real i Bayern

Florian Wirtz to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na letnim rynku transferowym. Gwiazdor Bayeru Leverkusen ma za sobą kolejny bardzo dobry sezon i wiele wskazuje na to, że niebawem zasili dużo większy klub. Według najnowszych doniesień coraz poważniej na transfer reprezentanta Niemiec naciska Liverpool, który poszukuje dodatkowej opcji w ofensywie.

Jednocześnie serwis Sky Sports DE zaznacza, że Bayern Monachium ma zawarte porozumienie z Wirtzem, ale pozostaje duże pytanie, czy Bawarczykom uda się dojść do porozumienia z Bayerem Leverkusen. Ponoć Aptekarze są niechętni na sprzedaż gwiazdy do najpoważniejszego ligowego rywala.

W grze pozostaje także Real Madryt. Wszystko za sprawą Xabiego Alonso, który poprosił o transfer Floriana Wirtza. Hiszpan doskonale zna potencjał reprezentanta Niemiec i najwidoczniej bardzo chciałby kontynuować z nim współpracę, ale już na Santiago Bernabeu.

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że liderem w wyścigu jest Liverpool. The Reds wydają się najkonkretniejszym kandydatem, który byłby w stanie szybko przedstawić piłkarzowi warunki umowy. Ponadto klub z Anfield ma rzekomo pokaźne fundusze do wydania, co pozwoliłoby na sprostanie oczekiwaniom Leverkusen. Przypomnijmy, że niemiecki klub oczekuje aż 150 milionów euro.