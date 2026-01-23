Liverpool poluje na pomocnika. Ciekawy cel transferowy giganta

21:01, 23. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Daily Mail

Liverpool spogląda w kierunku 1. Bundesligi. Według "Daily Mail", latem angielski gigant planuje ruszyć po Saida El Malę z FC Koln.

Arne Slot
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Said El Mala na celowniku Liverpoolu

Liverpool wydał latem prawie 500 milionów euro na wzmocnienia, jednak wyniki zespołu są dalekie od oczekiwań. Obrońcy tytułu plasują się obecnie dopiero na czwartym miejscu w tabeli Premier League. Na Anfield już teraz planowane są kolejne ruchy transferowe, a uwagę działu sportowego przyciąga 1. Bundesliga.

Jak informuje „Daily Mail”, na liście życzeń The Reds znalazł się Said El Mala. 19-letni skrzydłowy FC Koln przebojem wdarł się do niemieckiej elity. W bieżących rozgrywkach 1. Bundesligi zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty w 18 spotkaniach. Dla samego zawodnika ewentualny transfer do Anglii byłby ogromnym krokiem naprzód w karierze.

Brak odpowiedniego następcy dla Luisa Diaza sprawia, że The Reds rozglądają się za dynamicznym skrzydłowym, który wniósłby szybkość i nieprzewidywalność do ofensywy zespołu prowadzonego przez Arne Slota. El Mala zwraca uwagę świetną dynamiką, bardzo dobrą techniką oraz odwagą w pojedynkach jeden na jeden.

Na radarze angielskiego giganta znajduje się również Yan Diomande z RB Lipsk. El Mala ma znajdować się także na radarze Bayernu Monachium, co tylko potwierdza jego rosnące zainteresowanie na rynku. Utalentowany zawodnik trafił do Kolonii z Viktorii Koln za zaledwie 350 tysięcy euro. Dziś jego wartość rynkowa, według serwisu Transfermarkt.de, sięga już 40 milionów euro. Kontrakt skrzydłowego z klubem z Kolonii obowiązuje do czerwca 2030 roku.

