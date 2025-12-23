Liverpool planuje transfer hiszpańskiego zawodnika. Na celowniku wychowanek Barcelony

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Oscar Mingueza w kręgu zainteresowań Liverpoolu

Liverpool ma już za sobą trudny okres w rundzie jesiennej, w której wygrał zaledwie jeden z siedmiu meczów ligowych. W grudniu The Reds awansowali na 5. miejsce w tabeli Premier League i pozostają niepokonani w sześciu kolejnych spotkaniach na wszystkich frontach. Klub z Anfield chce w zimowym oknie transferowym wzmocnić linię defensywy, a na radarze znalazł się Oscar Mingueza z Celty Vigo.

Kontrakt 26-letniego hiszpańskiego obrońcy wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Podpisanie nowej umowy z Celtą wydaje się mało prawdopodobne. Władze klubu z Galicji, jeśli chcą na nim zarobić, będą musiały zgodzić się na transfer już zimą. Liverpool liczy, że Mingueza wzmocni prawą stronę defensywy, która od czasu odejścia Trenta Alexandra-Arnolda potrzebuje większej głębi.

Na ten moment Jeremie Frimpong nie zdołał pokazać pełni swoich możliwości z powodu kontuzji. Conor Bradley, choć radzi sobie całkiem dobrze, nie jest jeszcze gotowy, by regularnie występować w pierwszym składzie w walce o mistrzostwo Anglii czy Ligę Mistrzów.

Dla samego Minguezy transfer do Liverpoolu byłby ekscytującym krokiem w karierze. 26-latek miałby szansę sprawdzić się w Premier League, w barwach klubu walczącego o najwyższe cele. Mingueza reprezentuje Celta Vigo od 2022 roku. W tym sezonie rozegrał 20 meczów, strzelając jednego gola i notując trzy asysty. W barwach Dumy Katalonii wystąpił w 66 spotkaniach.