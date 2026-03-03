Liverpool planuje powrót wychowanka. Nieoczekiwany zwrot akcji

Liverpool rozważa zaskakujący ruch transferowy. Jarell Quansah może wrócić latem na Anfield zaledwie kilka miesięcy po sprzedaży do Bayeru Leverkusen - informuje "Sky Sports".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jarell Quansah znów na radarze Liverpoolu

Liverpool zajmuje obecnie piąte miejsce w Premier League i wciąż liczy się w walce o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. W miniony weekend zespół Arne Slota rozbił West Ham United (5:2) na Anfield, notując trzecie zwycięstwo z rzędu. Latem mistrzowie Anglii planują wzmocnić linię defensywną.

Jak informuje „Sky Sports”, na celowniku angielskiego giganta znalazł się Jarell Quansah. Wychowanek The Reds po ubiegłym sezonie został sprzedany do Bayeru Leverkusen za 35 milionów euro i podpisał kontrakt obowiązujący do 2030 roku. 23-letni obrońca bardzo szybko zaaklimatyzował się w Niemczech i stał się ważnym ogniwem defensywy drużyny z Leverkusen. Wysłannicy Liverpoolu mieli obserwować cztery ostatnie mecze niemieckiego zespołu, a Anglik zbierał w nich bardzo dobre recenzje.

Według doniesień, Liverpool może odzyskać swojego wychowanka, jednak kwota transferu byłaby znacznie wyższa niż ta, za którą został sprzedany. Mówi się nawet o 80 milionach euro. Jeśli sam zawodnik wyrazi chęć powrotu do Premier League, Bayer prawdopodobnie nie będzie stawał mu na drodze. W trwającym sezonie Quansah rozegrał 32 spotkania i zdobył cztery bramki.

Warto dodać, że The Reds już wcześniej zakontraktowali obrońcę Jeremy’ego Jacqueta z Rennes, ale Francuz dołączy po zakończeniu obecnej kampanii. Na liście życzeń Liverpoolu z rozgrywek 1. Bundesligi znajduje się także Nathaniel Brown z Eintrachtu Frankfurt.