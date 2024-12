Liverpool dopiął swego. Ambicje klubu niezmienne

Liverpool wygląda na to, że po wielu tygodniach negocjacji osiągnął porozumienie. Tym samym klubowi z Anfield Road udało się przedłużyć kontrakt z ważnym zawodnikiem.

fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Mohamed Salah przedłuży umowę z Liverpoolem do 2028 roku

Liverpool w najbliższych latach będzie mógł nadal liczyć na Mohameda Salaha. W ostatnich miesiącach nie brakowało doniesień na temat przyszłości zawodnika, któremu dotychczasowa umowa z klubem z Anfield Road wygasa z końcem czerwca 2025 roku. Wieściami na temat przyszłości reprezentanta Egiptu podzielił się serwis Fichajes.net.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Źródło przekonuje, że Salah parafował kontrakt z Liverpoolem do końca czerwca 2028 roku. Taka wiadomość sprawia zatem, że kończy się jedna z największych sag transferowych w ostatnich miesiącach.

Egipski piłkarz trafił do ekipy z Premier League w 2017 roku. Od tamtej pory Salah stał się kluczową postacią The Reds, przyczyniając się do wygrania mistrzostwa Premier League czy triumfu w Lidze Mistrzów. Od dłuższego czasu nie brakowało spekulacji dotyczących zawodnika. Liverpool nie tracił jednak nadziei, że piłkarza uda się zatrzymać w klubie na dłużej.

Nowy kontrakt Salaha ma dać możliwość zawodnikowi kontynuowania kariery w czołowej ekipie ligi angielskiej przez kolejne trzy sezony. Taki ruch sprawie jednocześnie, że Liverpool cały czas liczy na trofea i pomóc w ich wygrywaniu ma właśnie Egipcjanin.

Salah w tym sezonie wystąpił jak na razie w 24 meczach. Zdobył w nich 18 bramek, a także zaliczył 15 kluczowych podań.

Czytaj więcej: Man Utd celuje w transfer reprezentanta kraju. Gotowy zapłacić krocie