fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United poważnie zainteresowany Victorem Osimhenem

Man Utd niedawno zmienił menedżera. Aktualnie zespołem rządzi Ruben Amorim, który zastąpił Erika ten Haga. Ekipa z Old Trafford ma już za sobą między innymi wygrane derby Manchesteru. Niemniej budowa drużyny wciąż trwa. Niewykluczone, że w klubie kilka nowych twarzy pojawi się już zimą. Interesujące wieści przekazał serwis Fichaejs.net.

Skrót meczu Man Utd

Źródło przekonuje, że przedstawiciel Premier League jest gotowy wyłożyć krocie na transfer jednej z gwiazd europejskiej piłki. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Victor Osimhen, o którym informowano już wcześniej. Teraz natomiast pojawiły się wieści, ile Man Utd może zapłacić za Nigeryjczyka.

Osimhen aktualnie występuje w lidze tureckiej, broniąc barw Galatasaray. Zawodnik do tego zespołu został wypożyczony z SSC Napoli. Z kolei z włoskiem klubem piłkarz ma ważny kontrakt do końca czerwca 2026 roku. W kontrakcie zawodnika jest natomiast wpisana klauzula odstępnego, wynosząca 90 milionów euro. Klub z Premier League chce jednak negocjować tę sumę, będąc gotowym wyłożyć co najmniej 75 milionów euro za Osimhena. Skomplikować zawarcie porozumienia może jednak fakt, że piłkarz do końca sezonu jest wypożyczony do Galaty. Zatem za przerwanie tego typu umowy potrzebna byłaby dodatkowa opłata na rzecz klubu z Turcji. Mimo wszystko rozmowy między stronami mają toczyć się bez większych spięć.

Nigeryjski zawodnik w tej kampanii wystąpił jak na razie w 15 meczach. Zdobył w nich 12 bramek. Ponadto na koncie piłkarza znalazł się pięć kluczowych podań.

