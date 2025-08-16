Liverpool może stracić ofensywnego zawodnika. AC Milan przyspiesza

Liverpool ma plan, aby pożegnać się z jednym z reprezentantów Włoch. Konkretne wiadomości w tej sprawie przekazał serwis MilanNews 24, odnosząc się do zainteresowania AC Milan.

AC Milan ruszył po Fedeico Chiesę

Liverpool w trakcie letniego okna transferowego pozyskał kilku nowych zawodników. Jednocześnie kilku piłkarzy może opuścić klub. Jednym z nich jest Federico Chiesa, którym poważnie zainteresował się AC Milan – taką informację podał portal MilanNews 24.

Źródło przekonuje, że władze Rossonerich zintensyfikowały swoje działania w sprawie sprowadzenia reprezentanta Włoch. Milan ma nadzieję dopiąć transfer jeszcze przed zamknięciem okna, które nastąpi 1 września.

Co ciekawe, zwolennikiem takiego rozwiązania ma być Massimiliano Allegri. Doświadczony szkoleniowiec miał już okazję współpracować z Chiesą w Juventusie i doskonale zna jego potencjał.

Ofensywny włoski piłkarz trafił do Liverpoolu z Juventusu latem 2024 roku. W poprzednim sezonie wystąpił w zaledwie 14 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z klubem z Anfield Road obowiązuje do końca czerwca 2028 roku, a rynkowa wartość szacowana jest na około 14 milionów euro.

Nie tylko Chiesa znajduje się jednak na radarze Milanu. Mediolańczycy obserwują również Rasmusa Højlunda z Manchesteru United. Duński napastnik jest wyceniany na 35 milionów euro i znajduje się też na liście życzeń Juventusu.

