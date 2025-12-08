Liverpool jest zainteresowany Yanem Diomande. Jak się okazuje, nie tylko The Reds obserwują gwiazdę RB Lipska. Młody skrzydłowy znalazł się także na celowniku Manchesteru City - przekazuje "CaughtOffside".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Manchester City również obserwuje Yana Diomande

Liverpool w obecnym sezonie ma olbrzymie problemy na wielu płaszczyznach. Ostatnia wpadka z Leeds United (3:3) sprawiła, że coraz głośniej się mówi o możliwym rozstaniu z Arne Slotem. Mistrzowie Anglii w trwającej kampanii prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań, mimo że latem dokonano kosztownych wzmocnień. Nie poszły jednak one w parze z wynikami.

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Liverpool wysłał skautów do Niemiec. Na celowniku The Reds znalazł się Yan Diomande, który na co dzień reprezentuje barwy RB Lipska. Jak się okazuje, mistrzowie Premier League nie są jedynym zespołem, który obserwuje reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. Serwis „CaughtOffside” informuje, że 19-letni skrzydłowy znalazł się też na celowniku Manchesteru City.

Yan Diomande jest celem wielu czołowych zespołów Premier League. Jednak to Liverpool oraz Manchester City mają największe szanse na pozyskanie gwiazdy RB Lipska. Oba kluby zintensyfikowały bowiem swoje działania mające na celu sprowadzenie reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej.

W obecnym sezonie Yam Diomande rozegrał 15 spotkań w koszulce RB Lipska. W tym czasie młody skrzydłowy zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. Iworyjczyk może pochwalić się także czterema asystami.