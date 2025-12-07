Liverpool wysłał skautów do Niemiec. Gwiazda Bundesligi pod lupą

Yan Diomande zachwyca wysoką dyspozycją na boiskach Bundesligi. Jak dowiedział się Graeme Bailey z portalu TEAMtalk, Liverpool wysłał swoich skautów do Niemiec i poważnie rozważa sprowadzenie 19-letniego skrzydłowego.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Yan Diomande zasili szeregi Liverpoolu?

Liverpool nie wyklucza ponownego zwiększenia rywalizacji w składzie podczas nadchodzących okienek transferowych, zwłaszcza że drużyna znajduje się w bardzo słabej formie. Ponadto dodatkową niepewność wprowadza sytuacja Mohameda Salaha, który może odejść z ekipy The Reds już tej zimy lub najbliższego lata.

Jak informuje Graeme Bailey z portalu „TEAMtalk”, mistrzowie Premier League mają na liście życzeń jedną z największych gwiazd Bundesligi, widząc w niej potencjalne przyszłe wzmocnienie formacji ofensywnej. Wspomniany dziennikarz podaje, iż Liverpool obrał za cel skrzydłowego Lipska – Yana Diomande.

Skauci angielskiego klubu pojawili się na ostatnim spotkaniu 19-letniego Iworyjczyka, które zakończyło się efektownym zwycięstwem 6:0 nad Eintrachtem Frankfurt. Diomande został bohaterem meczu, zdobywając hat-tricka i pokazując pełnię swoich możliwości. Tak imponujący występ z pewnością zwiększył zainteresowanie Liverpoolu, który może wkrótce przystąpić do konkretów, składając pierwszą ofertę.

Czterokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej występuje w barwach drużyny Byków od lipca 2025 roku, kiedy trafił na Red Bull Arenę za niespełna 20 milionów euro z CD Leganes. W obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań, strzelił 7 goli oraz zanotował 4 asysty, będąc jednym z kluczowych piłkarzy Lipska.

Szacuje się, że potencjalny kupiec musiałby zapłacić za niego co najmniej 50 milionów euro, a w mediach pojawiają się nawet kwoty dochodzące do 100 milionów euro.