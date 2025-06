Liverpool chce sprzedać zawodnika. W grze nawet 40 mln euro

Liverpool chce się pozbyć Jarella Quansaha. Jak donosi "The Athletic", Newcastle United planuje pozyskać 22-letniego stopera.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jarell Quansah na celowniku Newcastle United

Liverpool planuje rozstać się z Jarellem Quansahem podczas letniego okna transferowego. Według doniesień, mistrzowie Anglii wycenili 22-letniego środkowego obrońcę na około 40 milionów euro. Młody Anglik znalazł się na liście życzeń Newcastle United, które szuka następcy Fabiana Schara, doświadczonego defensora, którego kontrakt wygasa latem przyszłego roku.

W ostatnich tygodniach klub z północnej Anglii poszukiwał młodego i utalentowanego defensora. Głównym celem był Marc Guehi z Crystal Palace, jednak jego transfer może okazać się zbyt skomplikowany. Eddie Howe znany jest z pracy z młodymi zawodnikami i skutecznego rozwijania ich potencjału.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jarell Quansah to wychowanek The Reds, który w zakończonym sezonie rozegrał 25 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Dla 22-letniego obrońcy decyzja o opuszczeniu Anfield Road może nie być łatwa, jednak jeśli marzy o regularnej grze na najwyższym poziomie, zmiana otoczenia wydaje się naturalnym i rozsądnym krokiem. Jego kontrakt w Liverpoolu wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy Newcastle United zdecyduje się na szybkie podjęcie rozmów z Liverpoolem w sprawie transferu Quansaha, jednak z każdym dniem zainteresowanie młodym obrońcą rośnie.