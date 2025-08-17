Liverpool i Man United obserwują czołowego obrońcę. To może być ciekawy transfer

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Brentford może stracić lidera. Nathan Collins kusi topowe kluby Premier League

Środkowy obrońca i kapitan Brentfordu Nathan Collins znalazł się w kręgu zainteresowań kilku klubów Premier League. Jak donosi „Daily Mail”, o 24-letniego Irlandczyka starają się Liverpool oraz Manchester United. Collins błyszczy w barwach The Bees i niedawno otrzymał opaskę kapitana po odejściu Christiana Norgaarda do Arsenalu. Jego znakomita forma na środku obrony sprawiła, że stał się jednym z najbardziej pożądanych defensorów w Anglii.

Jednak Brentford staje przed trudnym okresem. Klub już w tym oknie transferowym stracił Bryana Mbeumo, Norgaarda, a także menedżera Thomasa Franka, co sprawia, że strata Collinsa mogłaby być kolejnym poważnym ciosem. Dla Manchesteru United pozyskanie Collinsa może być problematyczne. Czerwone Diabły najpierw musiałyby sprzedać kilku zawodników, aby wygospodarować miejsce i budżet na nowego środkowego obrońcę. Liverpool z kolei jest w lepszej sytuacji finansowej. W tym sezonie skutecznie sprzedał Darwina Nuneza czy Luisa Diaza.

Fani Brentfordu z pewnością nie chcieliby stracić swojego kapitana, ale atrakcyjność Collinsa dla dużych klubów Premier League sprawia, że jego transfer jeszcze tego lata wydaje się bardzo prawdopodobny. Irlandczyk dołączył do londyńskiego zespołu w 2023 roku z Wolverhampton za blisko 23 miliony euro. Łącznie na poziomie Premier League rozegrał 116 meczów i pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców.