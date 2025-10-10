Liverpool i Man United chcą Francuza. W grze 60 mln euro

Liverpool i Manchester United planują transfer Castello Lukeby z RB Lipsk - informuje "CaughtOffside”. Za francuskiego obrońcę trzeba będzie zapłacić około 60 milionów euro.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Castello Lukeba może trafić do Anglii. Giganci obserwują Francuza

Liverpool oraz Manchester United poważnie interesują się Castello Lukebą, który reprezentuje obecnie barwy RB Lipsk. Według informacji

„CaughtOffside”, niemiecki klub jest gotów rozważyć sprzedaż 22-letniego reprezentanta Francji za około 60 milionów euro, mimo że jego klauzula odstępnego wynosi 90 milionów euro.

Lukeba uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących defensorów w Europie. Imponuje pewnością w rozegraniu, szybkością oraz doskonałym ustawianiem się na boisku, co sprawia, że jest jednym z najcenniejszych piłkarzy Bundesligi na swojej pozycji.

Dla Liverpoolu transfer Francuza mógłby być kluczowy w kontekście możliwego odejścia Ibrahima Konate, którego kontrakt zbliża się do końca. Lukeba byłby idealnym następcą swojego rodaka. Z kolei gigant z Old Trafford widzi szansę na wzmocnienie formacji obronnej, która w tym sezonie boryka się z licznymi problemami.

Francuz ma przed sobą kilka atrakcyjnych opcji i będzie musiał zdecydować, która z nich zapewni mu najlepsze warunki do dalszego rozwoju. Nieco większe szanse na pozyskanie Lukeby ma Liverpool, który pozwala na regularną grę w Lidze Mistrzów. Czerwone Diabły natomiast wciąż próbują odbudować swoją pozycję po nieudanym poprzednim sezonie.

Lukeba trafił do RB Lipsk w 2023 roku z Lyony za 30 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał siedem spotkań, a w meczu Pucharu Niemiec z Sandhausen zanotował asystę. Francuz ma ważny kontrakt w niemieckim zespole do czerwca 2029 roku.