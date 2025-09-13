Liverpool i Man City chcą gwiazdę Bayernu. To będzie transferowy hit

Liverpool i Manchester City uważnie śledzą sytuację Michaela Olise, który błyszczy w Bayernie Monachium - przekazał Christian Falk. Coraz częściej spekuluje się o powrocie Francuza do Premier League.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Michael Olise na celowniku Liverpoolu i Manchesteru City

Bayern Monachium pozyskał Michaela Olise z Crystal Palace latem 2024 roku. Za 23-letniego skrzydłowego niemiecki gigant zapłacił 53 miliony euro. W barwach Bawarczyków Francuz rozegrał 59 meczów, zdobył 24 bramki i dorzucił 23 asysty. Wiele wskazuje na to, że reprezentant Trójkolorowych wkrótce opuści Niemcy i zdecyduje się na powrót do Premier League.

Według Christiana Falka, Olise znalazł się na radarze czołowych angielskich klubów, w tym Liverpoolu i Manchesteru City. Dziennikarz podkreśla, że Bayern może mieć trudności z przyznaniem piłkarzowi podwyżki adekwatnej do jego formy. Falk porównuje sytuację Olise do przypadków takich jak Jamal Musiala. Jeśli klub zwleka z rozmowami o nowym kontrakcie, wkrótce może być za późno.

Obecna umowa Olise na Allianz Arenie obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Coraz częściej zdarza się, że piłkarze wymuszają transfery na klubach, a Bayern może nie zdołać zatrzymać swojego gwiazdora. Liverpool widzi w Olise potencjalnego następcę Mohameda Salaha na prawej stronie boiska.

Serwis Transfermarkt.de wycenia francuskiego skrzydłowego na bagatela 100 milionów euro. Tylko oferty na tym poziomie mogą przekonać włodarzy monachijskiego klubu do transferu zawodnika. W bieżącym sezonie Olise nadal błyszczy formą. W czterech rozegranych meczach błyskotliwy gracz zdobył już cztery bramki.