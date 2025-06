Liverpool odpala bombę transferową. Bayer już wie, czego się spodziewać

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool i Bayer mają wkrótce osiągnięć porozumienie w sprawie Wrirtza

Liverpool od dłuższego czasu pracuje nad tym, aby dopiąć transfer z udziałem ofensywnego pomocnika. Na swoim radarze mistrzowie Premier League mają pomocnika Bayeru Leverkusen. Konkretne wiadomości na ten temat przekazał dziennikarz Christian Falk z Bildu.

Znany żurnalista dał do zrozumienia, że niemiecki klub ma wraz z premiami zarobić na transakcji 140 milionów euro. Wkrótce ma trafić do Bayeru oficjalna oferta w sprawie transferu z udziałem reprezentanta Niemiec.

Oczekuje się, że porozumienie między stronami dojdzie do skutku, właśnie gdy działacze The Reds wyłożą na transakcję 140 milionów euro, wliczając premie. Wcześniej niemiecki klub odrzucił propozycję, wynoszącą 130 milionów euro.

Wirtz to zawodnik, przebywający aktualnie na Final Four Ligi Narodów UEFA. Niemiecki piłkarz trafił do ekipy z Leverkusen w styczniu 2020 roku i błyskawicznie zaaklimatyzował się w nowym zespole. Wcześniej w młodzieżowych drużynach grał w FC Koeln.

30-krotny reprezentant Niemiec ma za sobą sezon, w którym wystąpił łącznie w 45 spotkaniach. Strzelił w nich 16 goli i zaliczył też 15 asyst. Jeśli transfer z udziałem gracza dojdzie do skutku, to o miejsce w składzie może rywalizować między innymi z Dominikiem Szoboszlaim. Węgier dla porównania trafił na Anfield Road za 70 milionów euro z RB Lipsk.

