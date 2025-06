fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jamie Gittens z Borussii Dortmund na radarze Chelsea

Chelsea niewykluczone, że będzie próbowała latem wzmocnić się kolejny raz w ofensywie jednym z graczy z Bundesligi. Na celowniku przedstawiciela Premier League znalazł się ofensywny piłkarz Borussii Dortmund. Informacje na ten temat przekazał dziennikarz Ben Jacobs na platformie X.

Źródło przekazało, że Jamie Gittens znalazł się na celowniku The Blues. Piłkarz aktualnie reprezentuje barwy Borussii Dortmund i jest wyceniany na 50 milionów euro. Chociaż kontrakt młodzieżowego reprezentanta Anglii obowiązuje do końca czerwca 2028 roku, to realny scenariusz zakłada, że już latem tego roku zawodnik zmieni pracodawcę.

Jacobs podaje, że Chelsea ma być do tego stopnia zdecydowana, aby pozyskać gracza, że może wyłożyć za niego ponad 35 milionów euro. Kłopot w tym, że niemiecki klub ma jasne oczekiwania. Borussia może zgodzić się na transfer z udziałem zawodnika, ale jeśli pojawi się chętny gotów wyłożyć minimum 49,9 miliona euro.

W każdym razie aktualnie trwają rozmowy w sprawie zmiany klubu z udziałem piłkarza. Londyńska ekipa nie jest jednak aż tak zawzięta, że bierze pod uwagę transfer z udziałem zawodnika tylko przed Klubowymi Mistrzostwami Świata, które zaczynają się 15 czerwca. Jeśli będzie trzeba, to sternicy stołecznej ekipy mogą uzbroić się w cierpliwość.

Wychowanek Reading w ostatnim sezonie wystąpił w 48 meczach. Zdobył w nich 12 bramek, notując też pięć asyst.

