Liverpool gotów pobić kolejny rekord transferowy! Chodzi o napastnika

Liverpool gotowy jest pobić transferowy rekord i sprowadzić do zespołu Alexandera Isaka. Napastnik Newcastle United to kolejny cel The Reds na to okienko transferowe, o czym informuje Ben Jacobs z "GiveMeSport".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool celuje w Alexandera Isaka

Liverpool może uznać mijający sezon za udany. Pod wodzą Arne Slota drużyna sięgnęła po mistrzostwo Anglii, wyraźnie dominując nad rywalami i nie pozostawiając złudzeń co do swojej przewagi. Mniej powodów do radości przyniosła jednak Liga Mistrzów, w której The Reds zakończyli udział na etapie ćwierćfinału, przegrywając z PSG. Aby w nadchodzącym sezonie uniknąć podobnego scenariusza, klub intensywnie pracuje nad wzmocnieniem nowymi twarzami.

Do tej pory do klubu dołączył Jeremie Frimpong, a blisko wielkiego transferu jest Florian Wirtz. Okazuje się jednak, że to nie jest koniec planowanych przez Liverpool transferów. Według informacji przekazanych przez Bena Jacobsa z „GiveMeSport”, Liverpool jest gotowy pobić brytyjski rekord transferowy i pozyskać Alexandera Isaka tego lata. Akutanie najwyższą kwotę w historii Premier League zapłacił zespół Chelsea za Enzo Fernandeza i wyniósł on 121 milionów euro.

Alexander Isak w tym sezonie rozegrał w sumie 42 mecze, w których zdobył 27 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 120 milionów euro. Jego umowa z zespołem Newcastle United wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

