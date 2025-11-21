Liverpool faworytem w walce o gwiazdę Premier League. Hit transferowy coraz bliżej

Antoine Semenyo w najbliższych miesiącach ma zostać bohaterem dużego transferu. Bournemouth nie da rady zatrzymać gwiazdy. Zdaniem Fabrizio Romano poważnie zainteresowany jest nim Liverpool.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Antoine Semenyo czeka na transfer. Na stole 65 milionów funtów

Antoine Semenyo po transferze do Premier League wyrósł na jedną z gwiazd ligi. Reprezentant Ghany urodzony w Londynie trafił do Bournemouth w styczniu 2023 roku z drugoligowego Bristol City. Z początku grał mało, ale od trzech sezonów stanowi o sile Wisienek. W dotychczasowych 101 meczach zdobył 28 goli i zanotował 13 asyst. Nic więc dziwnego, że spoglądają na niego topowe drużyny.

O zainteresowaniu Semenyo mówi się od dłuższego czasu. Podczas poprzedniego okna transferowego zawodnika próbowały ściągnąć takie kluby jak Manchester United i Tottenham. Ostatecznie 25-latek został na Vitality Stadium, ale jego transfer to kwestia czasu.

Nowe informacje o przyszłości skrzydłowego przekazał Fabrizio Romano. Zdaniem cenionego dziennikarza już w styczniu w życie wejdzie klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie. Semenyo będzie do wzięcia za 60 milionów funtów plus dodatkowe 5 mln w bonusach. Z kolei latem klauzula będzie niższa i wyniesie równe 50 milionów funtów. Przyszłość piłkarza zależy więc tylko i wyłącznie od niego.

Poważnie zainteresowany ściągnięciem Semenyo jest Liverpool. Na ten moment The Reds wydają się faworytem w wyścigu o zawodnika. Niewykluczone, że widzą w nim następcę Mohameda Salaha, którego kontrakt wygasa w czerwcu 2027 roku.