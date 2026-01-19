Liverpool chce zatrzymać gwiazdę. Gigant czeka na decyzję

Liverpool nie ustaje w staraniach, by przedłużyć kontrakt z Ibrahimą Konate. Według "TEAMtalk", mimo trwających rozmów wciąż nie doszło do porozumienia.

Ibrahima Konate coraz bliżej odejścia z Anfield

Liverpool nie prezentuje najwyższej formy. Zespół Arne Slota zremisował cztery ostatnie mecze w Premier League. Na Anfield nadal chcą przedłużyć umowę z Ibrahimą Konate, jednak rozmowy nie przebiegają po ich myśli. Obecny kontrakt francuskiego środkowego obrońcy wygasa wraz z końcem sezonu.

Choć 26-latek pozostaje jednym z kluczowych zawodników defensywy Liverpoolu, jego forma nie zawsze dorównywała wysokim standardom wyznaczonym w poprzednich rozgrywkach. Konate cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym.

Jak informuje „TEAMtalk”, mimo trwających negocjacji strony wciąż są dalekie od porozumienia. Reprezentant Francji oczekuje wynagrodzenia, które uczyniłoby go jednym z najlepiej opłacanych środkowych obrońców w Premier League. Choć jego żądania nie sięgają poziomu 300 tysięcy funtów tygodniowo, proponowana pensja nadal przekracza możliwości finansowe Liverpoolu.

Klub uważa, że przedstawił bardzo konkurencyjną ofertę, porównywalną z kontraktami najlepszych defensorów w Europie. Konate odrzucił wszystkie dotychczasowe propozycje. W przeszłości Francuz był łączony z transferem do Realu Madryt.

Sytuację zawodnika uważnie monitorują również Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain, choć wysokie wymagania płacowe zawodnika mogą stanowić poważną przeszkodę. Konate trafił na Anfield latem 2021 roku z RB Lipsk za około 40 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 162 spotkania we wszystkich rozgrywkach.

