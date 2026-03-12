Liverpool włączył się do walki o Nico Schlotterbecka. Jak informuje dziennikarz Jorge Picon, trener Arne Slot spotkał się z obrońcą Borussii Dortmund.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool chce przejąć cel transferowy Realu Madryt

Nico Schlotterbeck znalazł się w centrum zainteresowania największych klubów Europy. Obrońca Borussii Dortmund jest obserwowany między innymi przez Real Madryt oraz Liverpool.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza Jorge Picona trener Liverpoolu Arne Slot osobiście spotkał się z reprezentantem Niemiec. Szkoleniowiec miał przedstawić piłkarzowi projekt sportowy The Reds i spróbować przekonać go do przeprowadzki na Anfield.

Real Madryt także chce obrońcę Borussii Dortmund

Schlotterbeck uchodzi obecnie za jednego z najbardziej rozchwytywanych stoperów w Europie. 26-latek imponuje zarówno umiejętnościami defensywnymi, jak i grą z piłką przy nodze.

Real Madryt od dłuższego czasu obserwuje sytuację zawodnika. Królewscy rozważają wzmocnienie środka obrony, ponieważ w najbliższych latach może dojść do zmian kadrowych na tej pozycji. Niepewna jest przyszłość m.in. Rudigera.

Borussia Dortmund nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim piłkarzem. Klub zaproponował już zawodnikowi nowy kontrakt, który miałby przedłużyć jego pobyt w Niemczech.

Liverpool ma własne powody, by przyspieszyć rozmowy. W klubie pojawiają się wątpliwości dotyczące przyszłości kilku obrońców, a w tym Ibrahimy Konate. Dlatego działacze chcą już teraz znaleźć zawodnika, który w przyszłości może stać się liderem defensywy.