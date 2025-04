Liverpool chce tego zawodnika. To cel transferowy Chelsea

Liverpool jest faworytem do pozyskania Marca Guehiego z Crystal Palace - informuje TBR Football. The Reds muszą jednak liczyć się z poważną konkurencją, ponieważ środkowym obrońcą interesuje się również Chelsea.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Marc Guehi na celowniku Liverpoolu

Liverpool FC przygotowuje się do letniego okienka transferowego, w trakcie którego zamierza wzmocnić kilka kluczowych pozycji. W zespole Arne Slota szczególny nacisk zostanie położony na zwiększenie rywalizacji wśród środkowych obrońców. Na liście życzeń holenderskiego menedżera znajduje się Marc Guehi.

Piłkarz od kilku sezonów imponuje formą w barwach Crystal Palace, co przyciągnęło uwagę czołowych klubów Premier League. 24-letni defensor to także ważna postać reprezentacji Anglii, dla której rozegrał już 23 spotkania. Obrońca jest wychowankiem Chelsea FC, jednak nie przebił się do pierwszej drużyny i w 2021 roku trafił na Selhurst Park za 23 mln euro. Teraz londyński klub chce go odzyskać, ale zanosi się na zaciętą walkę.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Crystal Palace jest świadome dużego zainteresowania swoim defensorem i nie zamierza oddawać go za bezcen. Klub wycenia Guehiego na 80 mln euro i nie planuje obniżać kwoty. Kontrakt 24-latka wygasa latem 2026 roku, dlatego latem transfer wydaje się bardzo prawdopodobny. W obecnym sezonie Anglik rozegrał 36 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty.