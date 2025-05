Liverpool wskazał następcę Luisa Diaza. Gigant poluje na skrzydłowego

Liverpool rozpoczął przygotowania do możliwego odejścia Luisa Diaza do Barcelony. Według "Mundo Deportivo", Arne Slot wskazał Malicka Fofanę z Lyonu jako potencjalnego następcę Kolumbijczyka.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Malick Fofana łączony z Liverpoolem

Liverpool FC sięgnął po mistrzostwo Anglii w sezonie 2024/25 i już szykuje się do letniego okna transferowego. Coraz więcej wskazuje na to, że z Anfield Road może odejść Luis Diaz. Kolumbijczyk jest jednym z głównych celów transferowych Barcelony, która będzie musiała liczyć się z wydatkiem rzędu 85 milionów euro. Sam zawodnik miał już wyrazić chęć przenosin do stolicy Katalonii.

W obliczu możliwego odejścia Diaza, menedżer Arne Slot wytypował jego następcę. Jak donosi „Mundo Deportivo”, na radarze mistrzów Anglii znalazł się Malick Fofana, który może pochwalić się znakomitym sezonem w barwach Lyonu. 20-latek przeniósł się do Ligue 1 z belgijskiego KAA Gent w styczniu 2024 roku za blisko 20 milionów euro.

Angielski gigant już oficjalnie zapytał francuski klub o dostępność zawodnika i rozpoczął wstępne rozmowy. Rynkowa wycena Fofany oscyluje wokół 20 milionów euro. Dynamiczny i kreatywny skrzydłowy mógłby płynnie wejść w buty Diaza. Slot daje wyraźny sygnał, że zamierza budować drużynę opartą na młodym, głodnym sukcesów pokoleniu zawodników.

We wszystkich rozgrywkach belgijski pomocnik strzelił 11 goli i dorzucił sześć asyst w 41 spotkaniach. Dodajmy, że kontrakt Fofany w Lyonie obowiązuje do połowy 2028 roku.