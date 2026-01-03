Liverpool chce gwiazdę Realu Madryt. Gigant szykuje transferowy hit

Liverpool wyraził zainteresowanie Rodrygo z Realu Madryt - donosi Fichajes.net. Mistrz Anglii musi przygotować nawet 90 milionów euro za brazylijską gwiazdę.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Rodrygo przymierzany do Liverpoolu

Real Madryt w hiszpańskiej La Liga plasuje się obecnie na drugiej pozycji, tuż za plecami Barcelony. Pod wodzą Xabiego Alonso Rodrygo pełni rolę rezerwowego. To sprawia, że coraz częściej pojawiają się doniesienia na temat przyszłości 24-letniego Brazylijczyka.

Jak informuje Fichajes.net, Liverpool jest gotowy złożyć ofertę za reprezentanta Canarinhos. Anglicy planują wyłożyć nawet 90 milionów euro, by sprowadzić napastnika na Anfield w letnim oknie transferowym. Klub z Anfield uważa, że Rodrygo idealnie pasuje do ofensywnego stylu gry, dzięki swojej szybkości i wszechstronności.

W Realu zdają sobie sprawę, że Rodrygo ma trudniejszy okres w karierze. W ostatnich miesiącach jego rola w zespole zmalała, a znakomite występy zdarzały się sporadycznie. Oferta The Reds jest już przygotowana, a decyzja o ewentualnym transferze Brazylijczyka do Premier League zależy od decyzji hiszpańskiego giganta.

Co ciekawe, Rodrygo znajduje się także w kręgu zainteresowań Manchesteru City i PSG. 24-latek dołączył do Królewskich latem 2019 roku z brazylijskiego Santosu. Real zapłacił wówczas 45 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje w stolicy Hiszpanii do czerwca 2028 roku. W bieżącym sezonie Rodrygo wystąpił w 21 spotkaniach, zdobywając dwie bramki i dorzucając cztery asysty.