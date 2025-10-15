Liverpool chce gwiazdę PSG. Gigant już reaguje

Photo Goal Pix / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Bradley Barcola ma otrzymać nowy kontrakt w Paryżu

Paris Saint-Germain przygotowuje się do rozmów w sprawie nowych kontraktów z kilkoma kluczowymi zawodnikami. Jak informuje dziennik „L’Equipe”, jednym z nich jest Bradley Barcola, który mimo pewnych wahań formy, pozostaje jednym z najbardziej utalentowanych francuskich skrzydłowych.

23-latek trafił paryskiego klubu latem 2023 roku z Lyonu za 45 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 112 spotkań i zdobył 29 bramek. Jego błyskotliwość, szybkość i odwaga w pojedynkach jeden na jednego uczyniły z niego jednego z najbardziej ekscytujących zawodników w Ligue 1. Wcześniej w mediach spekulowano, że PSG wycenia swojego gracza na 100 milionów euro.

Obecny kontrakt Barcoli obowiązuje do czerwca 2028 roku. Klub ze stolicy Francji planuje przedłużenie umowy na jeszcze korzystniejszych warunkach finansowych. Trener Luis Enrique jest zdeterminowany, by zatrzymać swojego podopiecznego, którego uważa za piłkarza zdolnego przesądzać o losach meczów.

Rywalizacja o minuty w ataku PSG jest jednak niezwykle zacięta. Barcola w bieżącym sezonie rozegrał dziewięć meczów, w których strzelił trzy gole i dorzucił dwie asysty. Nowa umowa miałaby ostatecznie zakończyć spekulacje na temat przyszłości francuskiego skrzydłowego na Parc des Prince. W ostatnich miesiącach 23-latek był łączony przede wszystkim z Liverpoolem, który widzi w nim potencjalnego następcę Mohameda Salaha.