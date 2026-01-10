Liverpool chce gwiazdę ligowego rywala. To będzie głośny transfer

Liverpool zamierza sprowadzić środkowego obrońcę. Według portalu "CaughtOffside", Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur wyraził chęć dołączenia do The Reds.

Micky van de Ven na radarze Liverpoolu

Liverpool zawodzi w bieżącym sezonie Premier League. Ostatnie trzy mecze podopieczni Arne Slota zakończyli remisami, a w tabeli zajmują obecnie czwarte miejsce z dorobkiem 35 punktów. Do liderującego Arsenalu tracą już 14 oczek. W klubie trwają przygotowania do wzmocnienia defensywy.

Jak informuje serwis „CaughtOffside”, jednym z celów transferowych The Reds jest Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur. Holenderski stoper w ostatnim czasie był również łączony z Barceloną. Co ciekawe, giganci z Anfield po raz pierwszy uważnie obserwowali zawodnika jeszcze w czasach jego występów w VfL Wolfsburg, skąd latem 2023 roku trafił do Tottenhamu.

24-latek szybko zaaklimatyzował się w Premier League i stał się jednym z wyróżniających się defensorów w Anglii. Van de Ven imponuje warunkami fizycznymi, szybkością oraz świetnym ustawianiem się w defensywie. Jest uniwersalny, gdyż może grać zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie defensywy.

Holender mógłby zastąpić na Anfield Ibrahima Konate, którego kontrakt wygasa latem. W trwającym sezonie Van de Ven rozegrał 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jest również skuteczny w ofensywie – strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę. Jego obecny kontrakt w Tottenhamie obowiązuje do czerwca 2029 roku.

