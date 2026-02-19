Liverpool chce gwiazdę ligowego rywala. To będzie głośny transfer

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Lucas Bergvall na liście życzeń Liverpoolu

Liverpool w miniony weekend zameldował się w 5. rundzie Pucharu Anglii po zwycięstwie nad Brighton & Hove Albion (3:0) na Anfield. Bohaterem spotkania był Mohamed Salah, który wykorzystał rzut karny i zaliczył asystę przy trafieniu Dominika Szoboszlaiego. The Reds rozczarowują w Premier League. Po 26. kolejce zajmują dopiero szóste miejsce w tabeli.

Trener Arne Slot planuje latem wzmocnić środek pola. Priorytetem jest pozyskanie pomocnika, który nie tylko zwiększy głębię składu, ale również podniesie poziom rywalizacji w drugiej linii. Według doniesień portalu „TEAMtalk”, na celowniku Liverpoolu znajduje się Lucas Bergvall z Tottenhamu Hotspur.

20-letni Szwed w styczniu doznał kontuzji stawu skokowego, jednak wcześniej prezentował się solidnie. W obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty we wszystkich rozgrywkach. Na ten moment nie pojawiły się jeszcze oferty, ale wiele wskazuje na to, że sytuacja może się rozwinąć po zakończeniu sezonu. Liverpool uważnie monitoruje postępy zawodnika i analizuje możliwość jego sprowadzenia.

Co ciekawe, Bergvall znajduje się również w kręgu zainteresowań Aston Villi. Tottenham znajduje się obecnie w trudnym położeniu ligowym i walczy o utrzymanie. Słabszy wynik na koniec sezonu może wymusić zmiany kadrowe. W takiej sytuacji Bergvall może stać się jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych pomocników w Anglii.

Dla samego zawodnika ewentualny transfer do Liverpoolu byłby ogromnym krokiem w karierze. Kontrakt Szweda z Tottenhamem obowiązuje jednak aż do czerwca 2031 roku. Serwis Transfermartk.de wycenia pomocnika na 40 mln euro.