fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Diaz w Barcelonie, Gordon w Liverpoolu?

Liverpool walczy w tym sezonie o mistrzostwo Anglii. Na tym etapie jest wyraźnym faworytem, mając osiem punktów przewagi nad drugim w tabeli Arsenalem. Arne Slot znakomicie radzi sobie w debiutanckim sezonie na Anfield, bowiem jego zespół uchodzi również za głównego kandydata do wygrania Ligi Mistrzów. Niezależnie od końcowego wyniku, latem kadra The Reds może przejść poważną przebudowę.

Wciąż nie jest przesądzona przyszłość Mohameda Salaha, którego umowa wygasa po zakończeniu trwającej kampanii. Rozczarowująca dyspozycja Darwina Nuneza sprawia, że klub będzie chciał go sprzedać. Niewykluczone, że drużynę opuści również Luis Diaz, którego kusi wizja przeprowadzki do Barcelony. W Katalonii traktują go jako jednego z kandydatów do wzmocnienia ofensywy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Oczywiście Liverpool nie chce doprowadzić do utraty Kolumbijczyka, ale puści go, jeśli ten zadecyduje o zmianie otoczenia. Zarobione na jego sprzedaży pieniądze mogłyby za to zostać przeznaczone na sprowadzenie odpowiedniego następcy. Uwagę nieustannie przykuwa Anthony Gordon, który po przeprowadzce na St. James’ Park stale się rozwija. Wychowanek Evertonu ma na koncie dziewięć bramek i sześć asyst w 31 spotkaniach.

Newcastle United ma w swoich szeregach kilka gwiazd, o które zabiegają giganci. Podczas letniego okienka może sprzedać jednego z trójki Gordon – Alexander Isak – Bruno Guimaraes. Liverpool liczy, że dostępny będzie właśnie angielski skrzydłowy.