Liverpool poznał decyzję Isaka. Napastnik wskazał, gdzie chce grać

Liverpool jest tym klubem, do którego Alexander Isak chętnie trafiłby latem tego roku, o czym poinformował serwis "TEAMtalk". Tym samym napastnik Newcastle woli pozostać w Anglii, niż przenieść się ponownie do Hiszpanii.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak chętny na transfer do Liverpoolu

Liverpool w letnim okienku transferowym będzie musiał przejść spore zmiany. Nie od dziś wiadomo, że z klubu najprawdopodobniej odejdzie kilku ważnych do tej pory graczy. Mowa tu m.in. o Mohamedzie Salahu oraz Virgilu van Dijku. Poza tym cały czas ważą się losy chociażby Darwina Nuneza oraz Luisa Diaza, a także Diogo Joty. To wszystko oznacza, że ofensywa The Reds za kilka miesięcy może przejść prawdziwą rewolucję.

Wiadomo jednak także, że Liverpool intensywnie pracuje nad nowymi transferami. Od jakiegoś czasu z dołączeniem do klubu bardzo intensywnie łączony jest gwiazdor Newcastle United. Według informacji przekazanych przez serwis “TEAMtalk”, Alexander Isak zdecydował już, że chętnie dołączyłby do zespołu Liverpoolu w lecie. Tym samym Szwed odrzuciłby zainteresowanie ze strony innych ekip, w tym chociażby FC Barcelony.

Alexander Isak w tym sezonie jest w znakomitej formie w barwach Newcastle United. 25-latek do tej pory rozegrał w barwach Srok 28 spotkań i zdobył 19 goli oraz zanotował pięć asyst. W przeszłości Isak związany był m.in. z Realem Sociedad. Aktualnie serwis “Transfermarkt” wycenia gwiazdę Premier League na 75 milionów euro. Jego umowa z aktualnym klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

