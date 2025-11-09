Liverpool miał ogromne ambicje. Mistrzowie Anglii byli gotowi wydać mnóstwo pieniędzy na transfer Alessandro Bastoniego. Inter Mediolan jednak przekazał, że Włoch jest nietykalny - donosi "Sempre Inter".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Alessandro Bastoni nie wzmocni Liverpoolu

Liverpool ma za sobą poważny. Obecnie mistrzowie Premier League prezentują wysoką formę, co potwierdził ostatni mecz. The Reds w pewnym stylu pokonali Real Madryt w Lidze Mistrzów rezultatem 1:0. Władze z Anfield Road natomiast już zabrały się do pracy na rynku transferowym. Ich głównym celem jest pozyskanie nowego środkowego defensora.

Od pewnego czasu pojawiają się plotki łączące Alessandro Bastoniego z Liverpoolem. Mistrzowie Anglii mają być poważnie zainteresowani pozyskaniem gwiazdy Interu Mediolan. Tymczasem najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje serwis „Sempre Inter”. Otóż The Reds obejdą się jedynie smakiem, ponieważ Nerazzurri nie mają zamiaru rozstawać się z Włochem.

Inter Mediolan planuje wkrótce dokonać zmian kadrowych w defensywie. Nie przewidziana jest jednak sprzedaż Alessandro Bastoniego. Nawet jeśli na stole pojawi się 100 milionów euro. Reprezentant Włoch wciąż będzie graczem Nerazzurrich i ich kluczową postacią. Liverpool zatem musi poszukać innych opcji na rynku.

Alessandro Bastoni w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań w koszulce Interu Mediolan. W tym czasie reprezentant Włoch zdołał strzelić jednego gola, a także zaliczył trzy asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na 80 milionów euro.