Liverpool szykuje głośny transfer. W grze gigantyczna oferta

Alessandro Bastoni przymierzany do Liverpoolu

Liverpool w październiku przeżywał trudne chwile, notując serię czterech meczów bez zwycięstwa w Premier League. Przełamanie nastąpiło po wygranej z Aston Villą (2:0), a następnie The Reds pokonali Real Madryt (1:0) w hicie 4. kolejki Ligi Mistrzów. Gigant z Anfield intensywnie pracuje nad wzmocnieniem linii obrony, ponieważ coraz więcej wskazuje na to, że latem z drużyną pożegna się Ibrahima Konate.

Według informacji portalu „TEAMtalk”, Liverpool umieścił na swojej liście życzeń Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan. Anglicy monitorują sytuację włoskiego obrońcy i są gotowi zaoferować nawet 100 milionów euro, by sprowadzić środkowego defensora do Premier League.

26-letni Bastoni od kilku lat uchodzi za jednego z najbardziej kompletnych stoperów w Serie A. Jest wychowankiem Atalanty Bergamo i jednym z kluczowych zawodników drużyny Cristiana Chivu, która w tym sezonie ponownie celuje w mistrzostwo Włoch.

W trwających rozgrywkach Bastoni rozegrał 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. 40-krotny reprezentant Włoch ma ważny kontrakt do czerwca 2028 roku, co sprawia, że jego ewentualny transfer będzie wymagał gigantycznej oferty.

Alessandro Bastoni dołączył do mediolańczyków w 2017 roku z Atalanty za około 32 mln euro. Od tamtej pory rozegrał w barwach Nerazzurrich 270 spotkań, w których zdobył siedem bramek. Portal Transfermarkt.de wycenia obecnie reprezentanta Włoch na 80 milionów euro.