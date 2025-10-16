Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku. W związku z tym wokół Polaka pojawiło się sporo spekulacji. Swoimi informacjami z Goal.pl podzielił się także Gianluca Di Marzio.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Agent Lewandowskiego rozpoczął rozmowy z Barceloną. W tle Milan

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu. Nic więc dziwnego, że w ostatnich tygodniach coraz częściej mówi się o jego przyszłości. Jak informuje Gianluca Di Marzio, przedstawiciele napastnika rozpoczęli rozmowy z władzami klubu w sprawie możliwego przedłużenia umowy.

Lewandowski, mimo 37 lat, wciąż pozostaje jednym z kluczowych zawodników drużyny. Klub zdaje sobie sprawę, że jego doświadczenie i skuteczność mogą być nieocenione w nadchodzącym sezonie. Z drugiej strony, władze Barcelony planują odmłodzenie zespołu i nie są pewne, czy będą w stanie zaoferować Polakowi nowy kontrakt na dotychczasowych warunkach.

– Jego agent rozmawiał o przedłużeniu kontraktu z Barceloną. Klub ma trudności z podpisywaniem nowych zawodników i ich rejestracją, więc Robert może być dla nich ważnym graczem – powiedział Di Marzio.

W tle całej sytuacji pojawił się AC Milan. Włoski gigant obserwuje sytuację kapitana reprezentacji Polski i może rozważyć jego sprowadzenie, jeśli ten zdecyduje się na odejście z Camp Nou. Di Marzio podkreśla jednak, że na ten moment Milan skupia się na innych celach transferowych, a temat Lewandowskiego może wrócić dopiero w przypadku zmian kadrowych w ofensywie.

– Jeśli jednak będą chcieli sprowadzić nowego, młodego piłkarza, wtedy może odejść z kontraktu i zagrać w klubie takim jak AC Milan. Ale na ten moment nie jest w centrum zainteresowania Milanu. Mają inne opcje, więc na razie nie, choć – podobnie jak w przypadku Modricia – szukają zawodników, którzy potrafią wnieść mentalność zwycięzców – przyznał włoski dziennikarz.