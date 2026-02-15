Lewandowski twarzą nowego projektu. Znamy szczegóły oferty

09:51, 15. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Blaugrana.pl

Robert Lewandowski czeka na ruch ze strony Barcelony. O transfer polskiego gwiazdora walczy Chicago Fire. Ekspert Janusz Michallik ujawnia szczegóły propozycji klubu ze Stanów Zjednoczonych.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
fot. Cesar Ortiz Gonzalez Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wielkim celem Amerykanów. Chcą go u siebie

Robert Lewandowski wciąż nie wie, co czeka go po zakończeniu obecnego sezonu. Jego umowa z Barceloną wygasa 30 czerwca 2026 roku. Polak wielokrotnie zapewniał, że świetnie czuje się w drużynie Hansiego Flicka i chciałby grać dla niej tak długo, jak to tylko możliwe. Klub nie podjął jeszcze decyzji w jego sprawie – rozmowy mają się odbyć bliżej końca kampanii.

Lewandowski stawia Barcelonę na pierwszym miejscu, ale musi mieć też plan awaryjny. Nie zamierza oczywiście kończyć piłkarskiej kariery, a media łączą go głównie z klubami spoza Europy. Intensywnie w jego sprawie działa Chicago Fire, które miało nawet złożyć oficjalną propozycję.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Klub z MLS marzy o transferze Polaka, który zostałby największą gwiazdą i twarzą całego projektu. Ekspert i komentator ESPN Janusz Michallik dostrzega w tym ruchu ogromny potencjał.

– Klub wie, że Robert czeka na FC Barcelonę, ale robi wszystko, co w jego mocy, aby przekonać Lewandowskiego. Klub i jego trener, Gregg Berhalter, postrzegają Roberta jako kogoś więcej niż tylko piłkarza: byłby on prawdziwym ambasadorem projektu, który powinien przekształcić Chicago Fire w superklub. Należy pamiętać, że w 2028 roku klub otworzy nowy stadion.

– Nie znam szczegółów negocjacji, ale Chicago planuje zbudować superklub i to normalne, że chce mieć gotowy plan B. Nie jest to nawet kwestia wieku, jeśli Robert nie sprawdzi się, będą szukać innego gracza, który będzie w stanie to zrobić – przekazuje Janusz Michallik, cytowany przez portal Blaugrana.pl.