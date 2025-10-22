Lewandowski przed wielkim transferem. Ten gigant już usłyszał „tak”

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski celem Man Utd. Kiedyś zgodził się na transfer

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną obowiązuje tylko do końca obecnych rozgrywek. Według brytyjskich mediów władze Dumy Katalonii nie są jednak pewne, czy skorzystają z opcji przedłużenia umowy. Powodem mają być wątpliwości dotyczące wieku zawodnika i jego zdolności do gry w intensywnym systemie Hansiego Flicka.

Polak wciąż utrzymuje wysoką formę i ma na koncie cztery gole w dziewięciu występach. Jednak w Barcelonie coraz częściej mówi się o potrzebie odmłodzenia składu. Dla Manchesteru United może to być idealna okazja, by sprowadzić napastnika, którego Sir Alex Ferguson chciał w swoim zespole już ponad dekadę temu.

Lewandowski sam przyznał w rozmowie z BBC Sport, że przed laty zgodził się na transfer do United. Wówczas był zawodnikiem Borussii Dortmund. Transakcja jednak nie doszła do skutku, ponieważ niemiecki klub nie chciał sprzedawać swojego lidera. Ostatecznie Polak dwa lata później przeniósł się do Bayernu Monachium.

Teraz historia może zatoczyć koło. Jeśli Barcelona nie przedłuży kontraktu, Lewandowski będzie dostępny jako wolny zawodnik. Tymczasem Manchester United ma szukać doświadczonego napastnika, który pomoże odbudować siłę ofensywną drużyny z Old Trafford.

Wielki transfer Lewandowskiego to bardzo realny scenariusz. Polak stoi przed trudną decyzją, bo wcale nie musi wznowić rozmów z Barceloną i może zdecydować się na ostatnie wyzwanie w karierze gdzie indziej. Ponoć o pozyskanie napastnika apelował sam Cristiano Ronaldo.