Cristiano Ronaldo poprosił Al Nassr o transfer reprezentanta Polski!

22:36, 20. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Fichajes

Cristiano Ronaldo miał poprosić władze Al Nassr o transfer Roberta Lewandowskiego. Zdaniem gwiazdora, Polak i napastnik Barcelony to idealne wzmocnienie zespołu, o czym donosi serwis "Fichajes".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski w jednym zespole

Robert Lewandowski w tym sezonie ma swoje problemy. Wszystko rozpoczęło się bowiem od kontuzji, której nabawił się przed startem sezonu. Z tego powodu musiał opuścić kilka pierwszy spotkań FC Barcelony. W ostatnim czasie, gdy wydawało się już, że zdołał wrócić do gry i składu, znów jednak znać o sobie dały problemy zdrowotne. Po powrocie ze zgrupowania kadry, klub wydał komunikat, w którym poinformował bowiem o kolejnym urazie Polaka.

To zdecydowanie nie może pomagać Lewandowskiemu w walce o grę, ale i przedłużenie umowy. Wiadomo bowiem, że wraz z końcem sezonu obecny kontrakt napastnika FC Barcelony wygasa i władze klubu ze stolicy Katalonii – mówiąc dość eufemistycznie – nie są zbyt pochopne w podejmowaniu decyzji nt. jego przedłużenia. Na tym skorzystać mogą inne kluby, które już ustawiają się w kolejce. W tym kontekście mówi się m.in. o AC Milanie oraz Atletico Madryt, a wcześniej także o klubach z Arabii Saudyjskiej.

Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Cristiano Ronaldo poprosił właśnie władze Al Nassr, aby te latem rozważyły transfer Roberta Lewandowskiego. Zdaniem Portugalczyka napastnik Barcelony pasowałby dobrze do zespołu i byłby solidnym wzmocnieniem.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie dziewięć spotkań i zdobył w nich cztery gole. 37-letni napastnik wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 10 milionów euro.

