Lewandowski opuści Barcelonę?! Ankieta podzieliła Hiszpanów

Robert Lewandowski jest tematem dywagacji na temat przyszłości w FC Barcelonie. Marca stworzyła ankietę, która podzieliła Hiszpanów. Część uważa, że powinien zostać, część stawia warunek, a inni są zdania, że powinien opuścić klub.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Hiszpańscy kibice podzieleni ws. przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski w sierpniu obchodził 37. urodziny. Nie da się ukryć, że kapitan reprezentacji Polski jest bliżej niż dalej zakończenia kariery. Kwestia wieku często jest mu wypominana w hiszpańskich mediach, gdzie trwa dyskusja na temat przyszłości w FC Barcelonie. Choć część ekspertów sugeruje, że ze względu na wiek jest coraz mniej potrzebny drużynie, to liczby zdają się temu przeczyć.

W trwających rozgrywkach La Liga Lewandowski zagrał 7 spotkań, zdobywając 4 gole. Warto dodać, że 3 bramki zdobył w meczach, w których pojawił się na boisku po wejściu z ławki rezerwowych. To świadczy o tym, że wciąż jest mocnym punktem w drużynie Flicka.

O napastniku jest głośno zarówno w Polsce, jak i Hiszpanii. Nie chodzi tylko o wygasający kontrakt, ale także o ewentualnie następny klub w karierze. Pojawiły się pogłoski o Milanie, które dla Goal.pl skomentował legendarny piłkarz Andrij Szewczenko. Według byłego napastnika Rossonerich transfer byłby możliwy, ale pod jednym warunkiem.

Co Twoim zdaniem powinna zrobić Barcelona ws. Lewandowskiego? zaproponować mu nowy kontrakt

nie przedłużać umowy

poczekać do końca sezonu i wtedy podjąć decyzję

sprzedać w styczniu, żeby zarobić trochę grosza zaproponować mu nowy kontrakt 9%

nie przedłużać umowy 39%

poczekać do końca sezonu i wtedy podjąć decyzję 48%

sprzedać w styczniu, żeby zarobić trochę grosza 4% 23+ Votes

Gianluca Di Marzio również zabrał głos ws. Lewandowskiego w Milanie. Włoski dziennikarz w rozmowie z Goal.pl podzielił się swoimi informacjami na ten temat. Z jego wypowiedzi wynika, że na ten moment pierwszeństwo dla Polaka ma FC Barcelona.

W Hiszpanii powstała ankieta, która została stworzona przez dziennik Marca. Zapytali swoich czytelników, czy Lewandowski powinien otrzymać ofertę nowego kontraktu. Zdania są podzielone, jedni chcieliby go zatrzymać na dłużej, inni na sezon, a jeszcze inni stawiają warunki. Jest też duża grupa kibiców, która uważa, że 37-latek nie powinien dostać propozycji przedłużenia kontraktu.

Ankieta dziennika Marca ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego: