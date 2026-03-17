„Lewandowski na to zasłużył”. Laporta zdradził plan Barcelony

Robert Lewandowski zasłużył, aby przedłużyć z nim kontrakt - powiedział Joan Laporta w rozmowie z dziennikiem Sport. Prezydent klubu ujawnił, że Deco zamierza zaproponować Polakowi przedłużenie umowy. Wygląda na to, że 37-latek zostanie w FC Barcelonie.

Barcelona chce przedłużyć kontrakt z Lewandowskim

FC Barcelona po miesiącach oczekiwania i dywagacji w końcu podjęła decyzję. W wywiadzie dla katalońskiego dziennika Sport o planach na przyszłość związanych z Robertem Lewandowskim mówił Joan Laporta. Działacz w ostatnią niedzielę wygrał wybory prezydenckie, więc może zacząć realizować swoją wizję klubu na przyszłość. Plan zakłada, że Polak otrzyma propozycję nowego kontraktu.

– Pomysł Deco jest taki, żeby przedłużyć kontrakt z Robertem Lewandowskim. Zasłużył na to. Dołączył do nas w trudnej sytuacji, przychodząc z Bayernu. Będziemy zadowoleni, jeśli zechce zostać – powiedział Joan Laporta.

– Lewandowski zaakceptował rolę, która jest dla niego nowa. Dzieli się grą z Ferranem Torresem. Liczę na to, że będzie chciał zostać i podpisze nowy kontrakt – dodał prezydent FC Barcelony.

Robert Lewandowski trafił do Barcelony latem przed sezonem 2022/2023 z Bayernu Monachium za ok. 50 milionów euro. Już w pierwszym sezonie został królem strzelców La Liga. Łącznie w barwach Blaugrany zdobył 115 goli w 182 meczach.

Jeśli faktycznie FC Barcelona zaproponuje mu kontrakt, Lewandowski będzie musiał podjąć ważną decyzję. Z wcześniejszych wypowiedzi wynika, że reprezentant Polski daje pierwszeństwo Katalończykom. Natomiast na stole będzie miał także kilka innych ofert. Mówi się o propozycjach z Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Turcji oraz Włoch.