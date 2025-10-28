Lewandowski może grać w takim klubie. Tak twierdzi były prezes Realu

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną wygasa za kilka miesięcy. Były prezes Realu Madryt w rozmowie z Goal.pl stwierdził, że polski napastnik wciąż może grać na najwyższym poziomie.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

„Lewandowski jest w stanie grać w czołowym klubie”

Sytuacja Roberta Lewandowskiego wzbudza duże emocje w hiszpańskich mediach. Kontrakt Polaka z Barceloną wygasa 30 czerwca 2026 roku i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Wiele katalońskich źródeł jest raczej zdania, że Blaugrana nie zdecyduje się na odnowienie umowy.

Głównym powodem ma być wiek napastnika, który skończył już 37 lat. W klubie nie mają pewności, czy Lewandowski będzie w stanie rywalizować na najwyższym poziomie przez kolejne kilkanaście miesięcy. Dla pogrążonej w problemach finansowych Barcelony każde odnowienie kontraktu musi być wyjątkowo przemyślane.

Jeśli taki scenariusz się potwierdzi, to od stycznia 2026 roku Robert Lewandowski będzie mógł swobodnie negocjować z innymi drużynami. W ostatnich tygodniach w gronie zainteresowanych wymieniano kluby takie jak: Atletico Madryt, AC Milan, Al-Nassr i Manchester United.

Ramon Calderon, były prezes Realu Madryt, powiedział w rozmowie z Piotrem Koźmińskim na łamach Goal.pl, że wciąż widzi Lewandowskiego w czołowym klubie. Jego zdaniem Polak może rywalizować na najwyższym poziomie przez kolejne 2-3 lata.

– Moim zdaniem jeszcze przez 2-3 lata Lewandowski jest w stanie grać w czołowym klubie. Czy to w Barcelonie, czy gdzie indziej. Ale mam tu absolutnie na myśli ekipy „z pierwszej linii” – ocenił.

Czytaj dalej: Były prezes Realu: To było niedopuszczalne. Teraz Vinicius musi to zrobić! [NASZ WYWIAD]