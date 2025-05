dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane może trafić do Tottenhamu Hotspur

Umowa Leroya Sane z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Choć strony przez kilka miesięcy prowadziły zaawansowane rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu, to w tym momencie wszystko wskazuje na to, że 29-letni skrzydłowy stanie się wolnym agentem i zmieni otoczenie. Bawarski klub nie chce bowiem spełnić żądań finansowych prawego napastnika, który oczekuje bardzo wysokiej pensji.

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to atakujący podczas najbliższego letniego okienka transferowego może wrócić na boiska Premier League. Jak dowiedział się portal „FussballTransfers.com”, Leroy Sane zaoferował swoje usługi Tottenhamowi Hotspur, który od dawna wykazuje poważne zainteresowanie tym piłkarzem. Tak więc niewykluczone, że 69-krotny reprezentant Niemiec będzie kontynuował swoją karierę w drużynie Kogutów.

Warto dodać, iż słynnemu zawodnikowi przygląda się także inny londyński gigant, a mianowicie Arsenal. Leroy Sane z powodzeniem występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2020 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę za niespełna 50 milionów euro z Manchesteru City. Mierzący 183 centymetry piłkarz wcześniej grał w FC Schalke 04 Gelsenkirchen, skąd wypłynął na szerokie wody. W zakończonej kampanii wychowanek SG Wattenscheid 09 rozegrał 45 meczów, strzelił 13 goli oraz zaliczył 6 asyst.