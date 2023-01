fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Kamil Piątkowski jest ostatnio jednym z najbardziej rozchwytywanych obok Jakuba Kiwiora polskich obrońców. Nowe wieści na temat przyszłości 22-latka przekezał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

Kamil Piątkowski może jeszcze tej zimy zmienic barwy klubowe

Nowe wieści na temat zawodnika przekazał dziennikarz tomasz Włodarczyk

22-latek znalazł się na celowniku jednej z ekip Premier League

Polski obrońca zakotwiczy w Leicester City?

Kamil Piątkowski aktualnie broni barw FC Salzburg. Do ekipy ze Szwajcarii zawodnik trafił w lipcu 2021 roku. Suma transakcji wyniosła wówczas pięć milionów euro. W szwajcarskiej drużynie zawodnik rozegrał jak na razie 20 spotkań.

Ostatnio w mediach zaczęły pojawiać się informacje, sugerujące, że Piątkowski może niebawem zmienić klub. Przede wszystkim piłkarz był łączony z Feyenoordem Rotterdam. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekazał natomiast, że piłkarz znajduje się również na liście życzeń Leicester City.

W przeszłości w ekipie z King Power Stadium występował z powodzeniem Marcin Wasilewski. Były reprezentant Polski wygrał z Leicester mistrzostwo Premier League. Później natomiast do ekipy z Anglii dołączył Bartosz Kapustka, broniący dzisiaj barw Legii Warszawa.

Czy kolejnym polskim zawodnikiem piszącym historię w szeregach Lisów będzie Piątkowski? Niewykluczone. – LCFC nie ma kasy, a potrzebuje zmian i będzie szukać takich perełek, ale nie wierzę, że on do końca sezonu zdążyłby się tam przebić do składu. Poza tym zaraz może zmienić się menedżer. Feyenoord to dużo bezpieczniejsza opcja i po prostu lepsza opcja – przekonywał Tomasz Włodarczyk w audycji Okno transferowe na kanale Meczyków.

