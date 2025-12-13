Legia zatrzymała wielki talent. Kibice będą zachwyceni

Legia Warszawa poinformowała, że Samuel Kovacik podpisał nowy kontrakt z klubem. Umowa będzie obowiązywała do czerwca 2029 roku. W styczniu zostanie przeniesiony do pierwszego zespołu.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobić

Samuel Kovacik podpisał nowy kontrakt z Legią

Legia Warszawa ogłosiła wiadomość, na jaką czekali wszyscy kibice stołecznego klubu. Do tej pory nie było wiadomo, czy Samuel Kovacik zostanie w stolicy Polski. Jego kontrakt obowiązywał tylko do końca sezonu, ale w sobotę (13 grudnia) sytuacja uległa zmianie.

Okazało się, że w ostatnim czasie pion sportowy pracował nad nową umową dla 18-latka. Obie strony doszły do porozumienia, a reprezentant Słowacji do lat 19 złożył podpis pod kontraktem do czerwca 2029 roku. To doskonała wiadomość nie tylko dla Wojskowych, ale również dla kibiców, którzy domagali się tego, aby zatrzymać utalentowanego piłkarza.

Co więcej, Fredi Bobić ujawnił, że Kovacik zimą zostanie przeniesiony z juniorów do seniorskiego zespołu. Legia widzi w nim ogromny potencjał. Niewykluczone, że w rundzie wiosennej zadebiutuje na boiskach PKO BP Ekstraklasy.

– Samuel jest jednym z największych talentów w naszym klubie. Dołączy do pierwszego zespołu już zimą. Bardzo ważne było dla nas zatrzymanie go w Legii, by dalej wspierać jego rozwój i uczynić z niego zawodnika najwyższej klasy. To niesamowity młody piłkarz, o którego zabiegali wszyscy. Jego umiejętności: zwłaszcza szybkość i technika są zdumiewające. Uwielbia strzelać gole, a tego właśnie teraz potrzebujemy. Mamy nadzieję, że jak najszybciej uda nam się go wprowadzić do zespołu – powiedział Fredi Bobić.

Kovacik trafił do Legii zimą 2024 roku z MSK Żylina. W barwach stołecznego klubu na poziomie juniorskim wystąpił w 64 meczach, w których zdobył 29 bramek. W tym sezonie zadebiutował również w rezerwach, które występują na poziomie Betclic 3. Ligi.