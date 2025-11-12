Legia wciąż szuka. Do decyzji w sprawie trenera daleko

Legia Warszawa kontynuuje poszukiwania nowego trenera, a do ostatecznej decyzji wciąż daleko. Fredi Bobić rozmawia z wytypowanymi kandydatami - poinformował Tomasz Włodarczyk w programie na kanale Meczyki.pl.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Fredi Bobić

Legia dalej nie wybrała nowego trenera

Legia Warszawa pożegnała Edwarda Iordanescu pod koniec października. Po blisko dwóch tygodniach wciąż drużynę prowadzi Inaki Astiz, który został do tej roli powołany tymczasowo. Choć w klubie wierzą, że poradziłby sobie jako pierwszy trener na dłużej, pod jego wodzą nie udało się wygrać żadnego z trzech rozegranych spotkań. Kibice biją na alarm, bowiem oddala się główny cel, jakim było mistrzostwo Polski. Wojskowi zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli, a do lidera tracą aż 12 punktów.

Od dwóch tygodni trwają intensywne poszukiwania nowego trenera. Kolejne nazwiska są łączone z posadą przy Łazienkowskiej, ale konkretów wciąż nie ma. Wszystko wskazuje na to, że Legia postawi na zagranicznego kandydata, który dotąd nie miał okazji pracować w Ekstraklasie.

Nie należy się w najbliższych dniach spodziewać oficjalnego komunikatu. Za proces negocjowania z potencjalnymi trenerami odpowiada Fredi Bobić, co ujawnił Tomasz Włodarczyk w programie na kanale Meczyki.pl. Działacz obecnie przebywa za granicą, gdzie ma pozostać do końca obecnego tygodnia.

Legia tym razem chce dokonać odpowiedniego wyboru. Angaż Iordanescu również był efektem długich poszukiwań, ale nie okazał się on odpowiednią osobą do pracy w tych warunkach. Choć władze klubu próbowały przekonać go do kontynuowania projektu, brakowało mu odpowiedniego pomysłu i motywacji.